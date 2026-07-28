씨어스, UAE 모비케어 공급 준비…내달 두바이 IFM 참가

AI 핵심 요약beta
- 씨어스가 28일 UAE 모비케어 초도 물량 생산과 공급 준비를 진행했다고 밝혔다.
- 씨어스는 퓨어헬스와 220억원 규모 공급 계약을 맺고 모비케어·씽크를 GCC 병원 시장에 확산할 계획이다.
- 씨어스는 8월 두바이 IFM 2026에 골드 스폰서로 참여해 현지 의료기관과 협력 논의 후 GCC 전역으로 사업을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스가 아랍에미리트(UAE) 공급 계약에 따른 모비케어(mobiCARE) 초도 물량의 생산과 공급 준비를 진행하고 있다고 28일 밝혔다. 오는 8월 두바이에서 열리는 'IFM 2026'에도 참가해 중동 지역 사업 확대를 추진할 계획이다.
씨어스의 중동 사업은 지난 2월 UAE 헬스케어 그룹 퓨어헬스(PureHealth)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하면서 시작됐다. 회사 측은 이후 중동 지역의 지정학적 불확실성이 커진 상황에서도 현지 의료기관 및 파트너사와 협의를 이어왔다고 설명했다.
씨어스는 지난 5월 퓨어헬스 계열 디지털 헬스케어 자회사 원헬스(One Health)와 약 220억원 규모의 모비케어 공급 계약을 체결했다.
현재 계약에 따른 초도 물량을 생산하고 공급 절차를 준비하고 있다. 현지 파트너사와 외래진료 및 건강검진 서비스에 모비케어를 적용하는 후속 사업도 추진하고 있다.
씨어스는 스마트병원 구축 수요를 겨냥해 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크'를 UAE를 비롯한 걸프협력회의(GCC) 국가에 공급하는 방안도 추진한다. 회사는 중동 지역 병원 시장 규모를 약 80만 병상으로 추산하고 있다.
회사는 오는 8월 25~27일 두바이 월드트레이드센터에서 열리는 '국제 가정의학 콘퍼런스 및 전시회(IFM 2026)'에 골드 스폰서로 참가한다.
IFM에는 UAE 보건부와 두바이 보건당국을 비롯해 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만 등 GCC 국가의 의료기관과 의료기업, 의료진이 참여할 예정이다.
씨어스는 행사에서 모비케어와 씽크를 전시하고 현지 의료기관 및 파트너사와의 협력 방안을 논의할 계획이다. UAE에서 운영 사례를 확보한 뒤 다른 GCC 국가로 사업 범위를 확대한다는 방침이다.
씨어스 관계자는 "UAE 공급 계약에 따른 초도 물량 생산과 공급 준비를 진행하고 있다"며 "IFM 2026 참가를 계기로 현지 의료기관 및 파트너사와의 협력을 확대할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com