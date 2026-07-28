폴라리스오피스·데이터시큐어, AI 데이터 보안 세미나 공동 개최

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스오피스가 28일 데이터시큐어와 세미나를 열었다.
- 생성형 AI 도입용 데이터 관리·보안 방안을 소개했다.
- 네트릭스와 협력해 국내 보안 서비스 공급을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스오피스는 데이터시큐어와 서울 양재 엘타워에서 'DSPM 기반 AI 데이터 보안' 세미나를 공동 개최하고, 네트릭스 MSP 파트너로서 생성형 AI 도입에 필요한 데이터 관리·보안 방안을 소개했다고 28일 밝혔다.
이번 세미나는 기업의 생성형 AI 도입 과정에서 발생할 수 있는 데이터 관리 사각지대와 데이터 거버넌스 방안을 다루기 위해 마련됐다.
폴라리스오피스는 관리 체계 밖에서 생성·공유되는 '쉐도우 데이터'와 데이터 보안 태세 관리(DSPM)의 필요성을 설명했다. DSPM은 온프레미스와 클라우드 환경에 분산된 데이터의 위치와 접근 권한, 보안 상태를 파악하고 관리하는 체계다.
행사에는 마틴 캐너드(Martin Cannard) 네트릭스 최고기술책임자(CTO)가 연사로 참여했다. 캐너드 CTO는 차세대 플랫폼 '네트릭스 1시큐어(Netwrix 1Secure) DSPM'을 시연하고 온프레미스와 클라우드에 분산된 데이터 자산을 단일 플랫폼에서 확인하고 제어하는 방안을 소개했다.
폴라리스오피스는 네트릭스와의 기술·영업 파트너십을 기반으로 국내 기업에 데이터 보안 솔루션과 관련 서비스를 공급할 계획이다. 기업의 AI 인프라 구축 단계에서 데이터 가시성과 접근 권한 관리, 보안 정책 수립 등을 지원한다는 방침이다.
폴라리스오피스 관계자는 "기업의 AI 활용 범위가 확대되면서 데이터의 위치와 이용 현황을 파악하는 것이 중요해지고 있다"며 "네트릭스와의 MSP 파트너십을 바탕으로 국내 기업의 데이터 보안과 거버넌스 구축을 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com