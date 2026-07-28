IBK기업은행, 피카츄·꼬부기 등 'I-포켓몬 체크카드' 출시

생활 밀착 할인 혜택 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 캐릭터 기반 체크카드를 통해 비대면 금융상품 경쟁력 강화에 나섰다.
28일 IBK기업은행은 포켓몬 캐릭터를 활용한 비대면 전용 상품 'I-포켓몬 체크카드'를 출시했다고 밝혔다.
이번 카드는 피카츄, 파이리, 꼬부기, 이상해씨, 고라파덕, 푸린, 메타몽 등 총 7가지 디자인으로 구성돼 선택의 폭을 넓혔다. 인기 캐릭터를 반영한 디자인으로 소장 가치를 높인 것이 특징이다.
혜택 측면에서는 일상 소비에 초점을 맞췄다. 국내외 전 가맹점에서 이용 금액의 0.2%를 기본 할인해주며, 온라인 쇼핑과 커피, 대중교통 이용 시에는 0.6%의 할인 혜택을 제공한다.
발급 대상은 만 7세 이상 개인 고객이며, 1인당 1종만 신청할 수 있다. 카드 신청은 i-ONE Bank 개인 앱과 IBK카드 앱에서 가능하다. 미성년자의 경우 부모가 '내아이 체크카드' 서비스를 통해 대신 신청할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com