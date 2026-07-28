한국토지신탁, 신길뉴타운 '써밋 클라비온' 공급

AI 핵심 요약beta
- 서울 영등포구 신길동에서 28일 한국토지신탁이 대우건설 하이엔드 단지 '써밋 클라비온' 분양을 앞두고 있다.
- 수요자 선호가 높은 전용 44~59㎡ 중소형 176가구를 일반분양하며, 효율 설계와 고급 마감으로 공간 활용도를 높였다.
- 7호선·신안산선(예정) 신풍역 초역세권과 신길뉴타운 입지, 교육·편의시설을 갖춰 수도권 청약 대기자 관심이 쏠리고 있다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 서울 및 수도권 분양 시장에서 소형 평형에 대한 수요가 높게 나타나고 있다. 가구 구조의 소형화와 실용적인 공간 활용, 상품성을 갖춘 중소형 단지들이 높은 경쟁률을 기록하고 있다고 업계는 분석한다.
과거 하이엔드 단지의 청약 결과는 높았다. 써밋 더힐은 지난 5월 1순위 청약에서 211가구 모집에 6860명이 몰려 평균 경쟁률 32. 5대 1을 기록했다. 이어 7월 무순위 청약에서는 2179명이 신청해 경쟁률 726. 3대 1로 완판된 바 있다.
전문가들은 실용성을 갖춘 소형 면적에 효율적인 평면 설계와 상품성이 더해지면서 수요가 몰린 결과로 분석한다.
이러한 분위기 속에서 한국토지신탁이 시행을 맡은 '써밋 클라비온'이 분양을 앞두고 있다. 단지는 서울 영등포구 신길동 일대에 지하 4층~ 지상 29층, 8개 동, 전용면적 44~84㎡ 아파트 총 812세대로 조성된다. 이 중 전용면적 44~59㎡ 176가구가 일반분양분으로 공급된다. 단지는 7호선·신안산선(예정) 신풍역 초역세권 입지이며, 신길뉴타운 신규의 하이엔드 브랜드 단지로 특화 설계를 선보인다.
'써밋 클라비온'은 일반분양 물량(176세대)을 실수요자 선호도가 높은 전용면적 44~59㎡ 중소형으로 구성했다. 주택형별 맞춤 설계를 통해 드레스룸, 다용도실, 주방창 등을 배치해 공간 활용도를 높였다.
최근 중소형 평형에서는 공간 활용도를 높인 설계가 선호되고 있다. 1~2인 가구부터 신혼부부, 어린 자녀를 둔 가구까지 폭넓은 수요층의 관심을 받고 있으며, 고급화 요소를 더해 주거 내용를 높였다고 회사 측은 설명했다.
신길뉴타운 신규로 적용되는 대우건설의 하이엔드 주거 브랜드 '써밋'에 걸맞은 고급 마감 사양이 적용된다. 주방과 거실 등 생활 동선의 핵심 공간에는 고급 마감재와 인테리어 사양이 적용돼 주거 품질을 구현했다.
단지 상층부에는 '스카이 커뮤니티'가 조성돼, 도심 조망을 즐길 수 있는 스카이라운지 공간이 마련된다. 외관 디자인과 조경 특화 설계도 적용됐다.
단지는 지하철 7호선 및 신안산선(예정) 신풍역 초역세권으로 여의도, 강남권 이동이 용이하다. 대길초와 대영초·중·고교가 인접하며 보라매공원, 더현대 서울, 타임스퀘어 등 편의시설 이용도 가능하다.
분양 관계자는 "한국토지신탁의 사업 관리 기반 위에 대우건설 써밋의 상품성이 결합되면서 오픈 전부터 수요자들의 문의가 이어지고 있다"며 "수도권 청약 대기자들의 관심이 회사 측은 보고 있다"고 전했다.
'써밋 클라비온'의 견본주택은 서울특별시 용산구 한강대로 일원에 마련될 예정이다.
whitss@newspim.com