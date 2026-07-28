[속보] 포항 구룡포 '보릿돌교' 붕괴....전망대 있던 17명 구조

AI 핵심 요약beta
- 경북 포항시가 28일 보릿돌교 붕괴로 구조·수색을 진행했다.
- 붕괴 당시 해상 전망대에 고립된 관광객 17명은 모두 구조됐다.
- 현재까지 인명 피해는 없는 가운데 해경·소방이 수중 수색을 이어가고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 28일 오후 1시 15분쯤 경북 포항시 구룡포읍 장길리 소재 해상 보행교인 '보릿돌교'가 붕괴돼 해경과 소방 등 구조 당국이 사고 지점을 수중 수색하는 등 인명 사고 여부를 확인하고 있다.
붕괴 당시 해상 전망대에 있던 관광객 등 17명이 고립됐다가 구조 당국과 민간인 어선에 의해 구조됐다.
이들 구조된 17명은 건강에 이상이 없는 것으로 확인됐다.
현재까지 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.
경북소방당국은 CCTV 확인 결과 붕괴 당시 교량 위에는 통행자가 없는 것을 확인했다고 밝혔다.
경북소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시15분쯤 '보릿돌교'의 중간 교각과 상판 일부가 붕괴됐다.
'구룡포읍 보릿돌교 교량이 무너졌다'는 신고를 받은 소방과 해경, 행정 등 구조 당국은 구조대 잠수 장비를 이용해 사고 지점 수중 수색을 하고 있다.
1차 수색 결과 인명은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
해경 등 구조당국은 붕괴 당시 해상으로 추락한 사람이 있을 것에 대비해 사고 해역을 중심으로 수중 수색을 지속하고 있다.
이날 붕괴사고가 난 '보릿돌교'는 장길리 해안과 바다를 연결하는 해상 보행교이다.
nulcheon@newspim.com