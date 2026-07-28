"진한 우유 풍미 담았다"…서울우유, 컵빙수 신제품 '우유빙수'

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 서울우유협동조합이 우유의 진한 풍미를 즐길 수 있는 컵빙수 신제품 '서울우유 우유빙수(250ml)'를 출시한다.
본격적인 무더위의 시작과 함께 시원한 빙수를 찾는 소비자들도 늘고 있다. 특히 최근에는 혼자서도 부담 없이 즐길 수 있는 이른바 '혼빙' 트렌드가 확산하면서 컵빙수 타입의 아이스크림이나 프랜차이즈 카페의 1인 컵빙수 제품이 인기를 끌고 있다. 이에 서울우유는 합리적인 가격과 용량으로 여름철 대표 디저트인 빙수를 누구나 간편하게 맛볼 수 있도록 컵빙수 타입의 '우유빙수'를 새롭게 선보인다.
신제품 '서울우유 우유빙수(250ml)'는 고품질 원유 기반의 우유와 버터, 연유 등을 담아 진한 우유의 풍미를 느낄 수 있는 컵빙수 타입 아이스크림이다.
서울우유협동조합 디저트팀은 "서울우유만의 고품질 원유 경쟁력을 바탕으로 진한 우유의 풍미를 구현한 '서울우유 우유빙수'와 함께 시원한 여름 보내시길 바란다"고 말했다.
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