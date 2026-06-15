신한은행, 현역 장병과 대학생 대상 '나라사랑카드 숏폼' 공모전 시상

PX 할인과 교통 할인 등 혜택 이용자 관점서 표현 대상 수상

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난 12일 서울 중구 신한은행 본점에서 '나라사랑카드 숏폼 공모전' 시상식을 개최했다고 15일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 12일 서울 중구 신한은행 본점에서 진행된 신한나라사랑카드 홍보 숏폼 공모전 시상식에서 황재필 신한은행 기관영업1부 본부장(왼쪽 첫번째)과 수상자들이 기념촬영하는 모습 [사진=신한은행]2026.06.15 dedanhi@newspim.com

이번 시상식은 신한은행의 나라사랑카드가 3기 사업자 최초로 30만좌를 돌파하고 누적 이용금액이 1000억원에 도달한 것을 기념하기 위해 진행됐다.

공모전은 4월부터 약 한 달간 현역 장병과 대학생을 대상으로 실시됐으며, 참가자들은 나라사랑카드의 이용 경험과 주요 혜택을 숏폼 영상으로 제작해 응모했다. 최종 수상작은 창의성, 전달력, 완성도, 활용 가능성을 종합적으로 평가하여 선정됐고, 수상자들에게는 상장과 상금이 수여됐다.

대상 수상작은 PX(군마트) 할인과 교통 할인 등 장병들이 체감할 수 있는 혜택을 이용자 관점에서 쉽게 표현해 높은 점수를 받았다. 황재필 신한은행 기관영업1부 본부장은 "이번 성과는 장병 고객들의 성원 덕분"이라며 "앞으로도 장병들의 금융생활에 실질적인 도움이 되는 혜택과 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

신한은행은 지난해 나라사랑카드 3기 사업을 시작한 이후로 군 장병들이 필요로 하는 생활 중심 혜택을 제공하고 있다. 특히 PX, 편의점, 교통 등 장병들이 자주 이용하는 분야의 혜택을 바탕으로 고객 기반을 넓히며 장병 금융 플랫폼으로서의 입지를 강화하고 있다.

한편, 신한은행은 6월부터 나라사랑카드 신규 발급 고객에게 CU 모바일상품권 1만원을 제공하는 이벤트를 진행하고 있다. 고객은 신한 SOL뱅크 앱 내 이벤트 페이지에서 신청할 수 있다.

dedanhi@newspim.com