신한은행, 산업연구원과 맞손...생산적 금융 교육

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 20일 생산적 금융 스킬업 아카데미를 개최했다
- 산업연구원과 협력해 AI·바이오·신재생 산업 특강과 실무과정을 진행했다
- 무형자산·R&D·미래 현금흐름 등까지 반영해 기업 분석 역량을 강화할 방침이다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 산업연구원과 함께 지난 20일 서울 중구 본점에서 기업금융 담당자와 심사역 등 157명을 대상으로 '생산적 금융 스킬업 아카데미'를 개최했다고 22일 밝혔다.
이는 지난 4월 양 기관이 체결한 업무협약의 후속 프로그램이다. 재무정보 중심의 기업 분석에서 벗어나 산업 구조와 기술 변화, 공급망 등을 종합적으로 고려하는 판단 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
교육은 산업연구원 연구진이 진행한 AI·바이오 헬스케어 산업 특강과 신재생에너지 산업 특강이 주요 프로그램으로 구성됐다. 정부의 '초혁신경제 15대 선도 프로젝트'에 대한 여신심사 지원 방향, 영업 우수사례, 마케팅 노하우 공유 등 실무 중심 과정도 진행됐다.
신한은행은 이번 교육을 통해 영업 현장과 심사 부문이 산업·기술 기반의 공통 언어를 확보하고, 기업의 미래 성장 가능성을 입체적으로 판단할 수 있는 기반을 강화할 방침이다. 무형자산, 연구개발 역량, 핵심 인력, 미래 영업현금흐름 등 재무제표만으로 파악하기 어려운 요소까지 고려해 기업 분석의 실무 활용도를 높일 계획이다.
romeok@newspim.com