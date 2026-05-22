신한은행, 중소기업 미국 진출 지원 컨퍼런스

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 21일 중소·중견기업 미국 진출 컨퍼런스를 열었다.
- 중기부·대한상의와 함께 미국 진출 실무 정보를 제공했다.
- 현장서 금융·법률·세무 맞춤 상담도 진행했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 지난 21일 서울 중구 대한상공회의소에서 중소·중견기업의 미국 진출을 돕는 컨퍼런스를 열었다고 22일 밝혔다.
중소벤처기업부, 대한상공회의소와 공동 개최한 '제4회 K-글로벌 도약 상생포럼: 미국 진출 지원 컨퍼런스'는 베트남, 유럽, 중앙아시아에 이어 네 번째 행사다.
행사는 미국 통상환경 변화와 글로벌 공급망 재편에 대응하려는 기업들을 위해 현지 진출에 필요한 실무 정보를 제공했다. 주한미국대사관, 기술보증기금, 법무법인 세종, 삼정KPMG 등 정부·공공·민간 분야 전문가들이 참여해 미국 비즈니스 진출 전략, 주별 산업환경 및 진출 사례, 해외진출보증 제도, 산업별 입지 선정 전략, 법인 설립 및 세무·회계 실무 등을 다뤘다.
현장에서는 참가 기업을 대상으로 금융·법률·세무 분야의 1:1 맞춤형 상담도 진행됐다. 신한은행은 북미 FDI센터를 중심으로 현지 법인 설립, 해외직접투자 신고, 금융 지원, 투자자문, 네트워크 연계 등 기업별 맞춤형 지원을 제공하고 있다.
romeok@newspim.com