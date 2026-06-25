신한은행, 법인 고객 해외 결제 돕는 '이종통화 해외 송금 서비스' 시행

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미 달러화 활용 송금, 해외 수취인에 해당 국가 현지 통화로 지급

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행이 25일 법인 고객의 해외 결재를 용이하게 하기 위해 전용 '이종통화 해외송금 서비스'를 시행한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행이 25일 법인 고객의 해외 결재를 용이하게 하기 위해 전용 '이종통화 해외송금 서비스'를 시행한다고 발표했다. [사진=신한은행]2026.06.25 dedanhi@newspim.com

이 서비스는 송금 처리와 최종 수취에 서로 다른 통화를 사용하는 방식으로, 미국 달러화(USD)를 활용해 송금하며, 해외 수취인에게는 해당 국가의 현지 통화로 자금을 지급한다.

신한은행 영업점을 통해 이용할 수 있으며, 대만 달러(TWD), 멕시코 페소(MXN), 말레이시아 링깃(MYR), 필리핀 페소(PHP) 등 총 11개 통화를 지원한다. 오는 7월에는 27개 통화로 확대할 예정이다.

법인 고객이 해외 수취인이 받을 현지 통화와 금액을 지정해 송금 신청을 하면, 신한은행이 이를 미국 달러화로 환산해 제휴 송금기관에 보낸다. 제휴 송금기관은 미국 달러화를 해당 국가의 현지 통화로 전환해 수취인에게 지급한다. 이를 통해 수취인은 별도의 환전 절차 없이 현지 통화로 자금을 받을 수 있으며, 송금 통화와 실제 결제 통화가 달라지는 불편도 줄일 수 있다.

이번 서비스는 해외 거래처 결제, 해외 현지법인 운영자금 송금, 무역대금 정산 등 기업의 다양한 해외 자금 수요를 지원하기 위해 제공됐다. 관련 법령과 외국환거래 규정에 따른 신고·증빙 절차를 거치면 송금 한도 제한 없이 이용할 수 있다.

신한은행 관계자는 "기업의 해외 진출과 거래 지역이 늘어나면서 다양한 현지 통화로 송금하고자 하는 법인 고객의 수요가 증가하고 있다"며 "앞으로도 기업 고객의 글로벌 금융 거래가 보다 원활하게 이루어질 수 있도록 외환 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com