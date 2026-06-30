신한은행, 외국인 직접투자 안전성·효율성 높이는 에스크로 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 30일 외국인직접투자 전용 에스크로 서비스를 출시했다.
- 이 서비스는 FDI 자금을 별도 계좌에 보관했다가 계약 선행조건 충족 후 국내 피투자기업에 지급한다.
- 신한은행은 초기 수수료를 전액 면제하고 전담조직을 통해 신고·계좌개설·자금집행 등 전 과정을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 30일 외국인 투자자와 국내 피투자기업 간 거래 안전성과 자금 집행 효율성을 높이기 위해 '외국인직접투자(FDI) 전용 에스크로(Escrow) 서비스'를 출시했다고 밝혔다.
이번 서비스는 외국인직접투자 신고 이후 투자금이 도착했을 때 외국인 투자자의 자금을 신한은행이 별도의 계좌에 안전하게 보관하고, 투자계약에 정해진 선행조건이 완료된 후 국내 피투자기업에 자금을 지급하는 형태로 운영된다. 외국인직접투자는 투자계약 체결 후에도 신고, 송금, 자본금 납입 등 여러 복잡한 절차가 이어져 자금 지급 시점 관리가 필요하다.
신한은행은 이 서비스를 통해 계약상 지급 조건 충족 시까지 투자금을 안전하게 보관하고, 사전 확인된 지급 요건에 따라 자금을 지급하도록 할 예정이다. 이를 통해 외국인 투자자는 조건 충족 전에 투자금이 지급될 위험을 줄일 수 있으며, 국내 피투자기업은 계약 이행 후 자금을 안정적으로 받 게 된다.
신한은행은 서비스 출시에 맞춰 초기 이용 고객에게 에스크로 서비스 수수료를 전액 면제할 방침이다. 또한, 외국인직접투자 전담조직인 '신한 FDI Partners'를 통해 외부 법무법인과 협력해 외국인직접투자 신고 및 계좌 개설, 자금 집행 등 투자 과정 전반을 지원할 예정이다.
신한은행 관계자는 "이번 에스크로 서비스는 외국인 투자자와 국내 기업이 보다 안전한 거래를 할 수 있도록 마련했다"며 "글로벌 금융 네트워크와 외국인직접투자 전문성을 바탕으로 해외 자본의 원활한 국내 유입과 국내 기업의 투자 유치를 지원할 계획"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com