신한은행, 일본 이어 유럽 스테이블코인 활용 해외송금 검증 프로젝트 참여

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유럽은행법인 키발리스·SWIFT·체인링크·페어스퀘어랩 포함

한국과 일본 은행권 실증 경험 바탕 유럽으로 확대 추진

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 25일 한국과 유럽 은행권이 자국 통화 기반 스테이블코인을 활용한 해외송금 방식을 검증하는 프로젝트 '판게아'에 참여한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 25일 한국과 유럽 은행권이 자국 통화 기반 스테이블코인을 활용한 해외송금 방식을 검증하는 프로젝트 '판게아'에 참여한다고 발표했다. [사진=신한은행] 2026.06.25 dedanhi@newspim.com

스테이블코인은 기존 통화인 원화나 유로화와 가치를 연동하기 위해 설계된 디지털 자산이다. '판게아' 프로젝트는 한국과 유럽 간 자금 전송과 정산 방식에 대한 연구 및 검증을 목표로 한다.

이번 프로젝트에는 신한은행을 비롯한 여러 국내 은행과 유로화 스테이블코인 발행을 추진 중인 유럽 은행 법인 키발리스(Qivalis), SWIFT, 체인링크(Chainlink), 페어스퀘어랩이 포함된다. 지난해 한국과 일본 은행권에서 진행된 스테이블코인 해외송금 실증 경험을 바탕으로 이번 사업은 유럽으로 협력 대상과 실증 지역을 확대해 추진된다.

참여 기관들은 원화 기반과 유로화 기반 스테이블코인 간의 교환 및 정산 구조를 설계하고 검증할 예정이다. 이 과정을 통해 기존 해외송금 시 다수 금융기관을 거치는 절차를 간소화할 수 있는지 확인하고, 국가별로 발행된 스테이블코인의 안전한 연계를 위한 기술과 운영체계도 검토한다.

특히,이번 프로젝트는 한국과 유럽 은행이 각각 발행 가능한 자국 통화 기반 스테이블코인 간의 연계를 살펴보는 점에서 의의가 있다. 향후 참여기관들은 프로젝트 설계와 시범 모델 개발을 통해 해외송금 및 은행 간 자금 정산 과정을 단계적으로 실증할 예정이다.

신한은행은 '판게아' 프로젝트에 참여함으로써 원화 스테이블코인 제도화에 대비한 글로벌 은행 협력 기반을 강화하고, 디지털 자산을 활용한 새로운 금융 서비스 기회를 탐색할 계획이다.

신한은행 관계자는 "프로젝트 판게아는 자국 통화 기반 스테이블코인이 해외송금에 활용될 수 있는지를 확인하는 과정"이라며 "국내외 금융기관과 협력하여 안전하고 효율적인 차세대 해외송금 모델을 준비할 것"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com