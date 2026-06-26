신한은행, 중동전쟁 피해 중소기업에 2000억원 규모 보증 제공

기술보증기금과 '중동전쟁 중소기업 위기 극복 위한 포용금융지원 업무협약'

피해 유형 따라 3년간 보증비율 100%, 최대 0.4%p 보증료 감면

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 26일 기술보증기금(이하 '기보')과 '중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복을 위한 포용금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 26일 기술보증기금(이하 '기보')과 '중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복을 위한 포용금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.[사진=신한은행] 2026.06.26 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 중동 지역의 지정학적 불확실성으로 인해 유가와 원자재 가격, 물류비 등이 상승하면서 자금 운용에 어려움을 겪는 중소기업에 유동성을 공급하고 금융비용 부담을 완화하기 위해 마련됐다.

신한은행은 이번 협약을 통해 특별출연금 25억원과 보증료지원금 15억원 등 총 40억원을 출연할 예정이다. 기보는 이 재원으로 특별출연 협약보증 500억원과 보증료지원 협약보증 1500억원 등 총 2000억원 규모의 보증을 제공할 계획이다.

특별출연 협약보증을 이용하는 기업에는 피해 유형에 따라 3년간 보증비율 100%와 최대 0.4%p의 보증료 감면 혜택이 주어진다. 보증료지원 협약보증을 이용하는 기업에는 신한은행이 2년 동안 최대 0.5%p의 보증료를 지원하기로 했다. 기업 유형과 보증상품에 따라 기보의 특례보증에 따른 보증한도와 보증료 우대도 함께 적용된다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 사업자 중 ▲중동에서 수출계약의 취소나 무역대금 결제 지연으로 피해를 입은 수출 기업 ▲원유 수급 불균형과 유가 상승으로 원자재 조달에 어려움을 겪는 기업 ▲환율, 유가, 물류비 상승으로 경영 애로를 겪는 기업 ▲그 외 신한은행이 추천하는 중동전쟁 피해기업 등이다.

신한은행 관계자는 "중동 정세 불안으로 경영 부담이 증가한 중소기업이 필요한 자금을 적시에 확보하고 금융비용을 줄이는 데 이번 협약이 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 대외 환경 변화로 어려움을 겪는 기업을 지원하기 위해 유관기관과의 협력을 지속하겠다"고 말했다.

이번 협약보증은 26일부터 재원별 지원한도가 소진될 때까지 운영될 예정이다.

dedanhi@newspim.com