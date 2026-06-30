민주당 경북도당 "정부 3대 메가프로젝트...구미 AI로봇 양산 거점 추진 환영"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 경북도당이 30일 정부의 구미 피지컬AI 실증·양산 거점 추진을 환영했다.
- 민주당은 삼성SDS AI데이터센터·이재용 회장 구미 AI로봇 생산 기지 구상으로 구미 산업 재도약 계기라 평가했다.
- 민주당은 이재명 정부의 균형발전 의지 재확인이라며 국민의힘 영남홀대 주장과 과거 수도권 규제완화 정책을 비판했다.
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[안동·구미=뉴스핌] 남효선 기자 = 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트' 국민 보고회를 통해 경북 구미에 '피지컬 AI' 제조 혁명의 실증·양산 거점이 추진되는 것으로 알려지자 더불어민주당 경북도당이 크게 환영하고 나섰다.
민주당 경북도당은 30일 논평을 내고 "29일 청와대에서 개최된 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 정부가 3대 메가 프로젝트로 제시한 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 가운데 구미가 피지컬 AI 제조 혁명의 실증·양산 거점으로 추진되는 것으로 알려졌다"며 "크게 환영한다"고 밝혔다.
민주당 경북도당은 "이번 발표는 삼성SDS가 구미에 자사 AI 데이터센터 건립을 밝혀 온 상황에서 이재용 삼성전자 회장이 직접 구미를 AI 로봇 생산 기지로 만들겠다고 밝힘으로써 구미 산업단지는 낡은 제조도시 이미지를 벗고 AI 제조 혁명을 주도하는 도시로 재도약할 수 있게 됐다"며 거듭 환영 의사를 밝혔다.
그러면서 민주당 경북도당은 "정부의 이번 발표로 이재명 정부의 '5극 3특 정책'과 지역 균형 발전의 강력한 의지를 재확인하는 계기가 됐다"며 "서남권 차세대 반도체 생산 거점 계획을 '명백한 역차별', '영남 홀대론'으로 정치 공세에 매달려 온 이철우 경북지사와 국민의힘 정치인들의 주장이 허위임이 드러났다"고 지적했다.
민주당 경북도당은 "정부의 3대 메가 프로젝트로 구미가 AI 로봇 양산 거점으로 추진될 수 있게 된 데 대해 크게 환영한다"며 "과거 노무현 전 대통령의 지방분권·균형 발전 노력을 이명박 정권이 수도권 규제 완화 정책으로 뒤엎어 구미 산업을 침체에 빠트린 바 있는 국민의힘은 시대적 과제에 역행해 온 과거를 반성하고 이재명 정부의 대한민국 대도약 프로젝트에 동참할 것"을 촉구했다.
nulcheon@newspim.com