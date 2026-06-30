홈플러스 전단채 피해자들, 기자회견 개최…MBK 김병주 구속수사 촉구

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7월 1일 서울중앙지검 앞 기자회견…영등포점 배임 의혹 추가 수사요청서 제출

"3500억대 부동산 개발 걸림돌 권리 100억에 정리…회생재산 훼손 여부 따져야"

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 홈플러스 물품구매전단채 피해자들이 김병주 MBK파트너스 회장과 김광일 홈플러스 대표에 대한 구속수사를 촉구하고, 홈플러스 영등포점 관련 업무상 배임 의혹에 대한 추가 수사를 요청한다.

금융정의연대와 홈플러스 물품구매전단채 피해자 비상대책위원회는 오는 7월 1일 오전 11시 서울중앙지방검찰청 앞에서 'MBK 김병주·김광일 구속 촉구 및 홈플러스 영등포점 배임 의혹 추가 수사요청서 제출 기자회견'을 개최한다고 30일 밝혔다.

비대위는 홈플러스 사태가 단순한 기업 회생 사건이 아니라는 입장이다. 홈플러스가 회생절차에서 긴급운영자금과 긴급운영자금(DIP) 지원을 요구하는 한편, 3500억원대 영등포점 부동산 매각과 개발금융의 걸림돌이던 핵심 권리를 100억원에 정리한 정황이 드러났다는 주장이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 금융정의연대와 홈플러스 물품구매전단채 피해자 비상대책위원회는 오는 7월 1일 오전 11시 서울중앙지방검찰청 앞에서 'MBK 김병주·김광일 구속 촉구 및 홈플러스 영등포점 배임 의혹 추가 수사요청서 제출 기자회견'을 개최한다. 사진은 홈플러스 물품구매전단채피해자 비상대책위원회가 지난 26일 서울 종로구 MBK파트너스 본사 앞에서 'MBK 김병주 회장 사재출연 및 책임자본 출연 촉구 기자회견'을 개최한 모습. [사진=홈플러스 물품구매전단채피해자 비상대책위원] 2026.06.29 yunyun@newspim.com

비대위에 따르면 홈플러스는 영등포점 기존 임대차계약상 장기 임차권, 10년 연장권, 콜옵션, 제3자 매각 제한권, 재입점 관련 권리, 임대차보증금 반환채권 담보권 등을 보유하고 있었다.

그러나 2026년 5월 15일 체결된 추가합의서에서 임대차 기간은 단축됐고, 콜옵션과 제3자 매각 제한 조항, 재입점 관련 조항은 삭제됐다. 기존 담보권 구조도 신규 소유자의 대출채무를 위한 선순위 담보 설정 이후로 재조정되는 내용이 포함됐으며, 그 대가는 100억원이었다는 게 비대위 측 설명이다.

비대위는 해당 거래가 단순한 적자 점포 정리가 아니라 영등포점 부동산 매각과 프로젝트파이낸싱(PF) 개발금융을 용이하게 하기 위해 홈플러스의 재산상 권리를 낮은 대가로 정리한 업무상 배임 의혹으로 볼 여지가 크다고 보고 있다.

특히 홈플러스가 DIP 자금이 필요하다는 사정을 내세우더라도 회생회사의 재산을 헐값에 처분할 수 있는 면죄부가 될 수 없다는 입장이다. 자금 사정이 어려울수록 회생회사의 권리와 자산은 더 엄격하게 평가되고 보전돼야 한다는 것이다.

비대위는 이번 기자회견 이후 영등포점 추가합의 관련 업무상 배임 의혹에 대한 추가 수사요청서와 참고자료를 서울중앙지검에 제출할 예정이다.

수사요청서에는 의사결정 책임자와 지휘라인, 포기한 권리의 경제적 가치, 100억원 산정 근거, 제3자 이익 여부, 회생채권자 공동담보 감소 여부, 회생법원 허가신청 과정에서 중요 사실이 제대로 제출됐는지 여부, 배임의 고의와 공모 여부 등에 대한 수사 필요성이 담길 예정이다.

비대위는 "피해자들은 홈플러스라는 이름을 믿고 물품구매전단채에 투자했지만 회생절차 속에서 변제 가능성은 불투명해지고 있다"며 "회생재산은 대주주와 금융 이해관계자의 정리 비용이 아니라 채권자와 피해자 앞에 보존돼야 할 변제재원이자 공동담보"라고 말했다.

yunyun@newspim.com