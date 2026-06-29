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홈플러스 2000억 조달 시한 하루···커지는 MBK 책임론

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  • 서울회생법원이 30일까지 홈플러스 회생 지속 여부 의견 제출을 요구했으며 MBK와 김병주 회장 책임 결단 압박이 커지고 있다.
  • 메리츠와 전단채 피해자들은 DIP 집행과 피해 회수를 위해 MBK와 김 회장의 연대보증·사재출연 등 책임자본 투입을 요구하고 있다.
  • 금감원 MBK 제재심과 30일까지 2000억원 추가 자금 조달 방안 제시 여부가 홈플러스 회생절차 지속의 마지막 분수령이 될 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

법원, 30일까지 2000억 조달안 요구…회생절차 분수령
메리츠는 보증 선행 요구, 전단채 피해자는 사재출연 촉구
금감원도 MBK 제재심 7월 초 예고…대주주 책임론 확산

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 홈플러스 회생절차 지속 여부를 가를 법원 제출 시한이 하루 앞으로 다가오면서 최대주주인 MBK파트너스와 김병주 회장의 책임 결단을 요구하는 압박이 커지고 있다. 최대 채권자인 메리츠금융그룹은 MBK와 김 회장의 보증이 선행돼야 한다는 입장을 고수하고 있고, 전단채 피해자들도 MBK의 사재출연과 책임 있는 사태 해결을 촉구하고 나섰다.

29일 금융권에 따르면 서울회생법원은 홈플러스 회생절차 지속 여부를 판단하기 위해 채권자와 주주, 노조 등 이해관계자들에게 오는 30일까지 회생계획안 배제 및 회생절차 폐지 여부와 관련한 의견 제출을 요구했다. 법원은 홈플러스 회생계획 이행을 위해 2000억원 규모의 추가 운영자금 조달 방안이 필요하다고 보고 있다.

홈플러스 직원들이 전국 홈플러스 매장에서 '10만 국민의 터전, 홈플러스의 파산만은 막아주십시오' 국민신문고 제출을 위한 서명운동에 참여하고 있다. 이번 서명운동은 홈플러스 정상화를 위한 정부 차원의 도움을 요청하는 취지로 진행됐으며, 직원대의기구 한마음협의회가 중심이 되어 추진됐다. [사진=홈플러스 제공]

홈플러스는 이날 사업성 개선 내용을 반영한 수정 회생계획안 변경안을 법원에 제출했다. 대형마트를 67개 핵심 점포 중심으로 재편하고 홈플러스 익스프레스를 매각하는 등 구조조정 효과를 반영했다는 설명이다. 회사 측은 비용 절감과 수익성 개선을 통해 영업 정상화 이후 흑자 전환이 가능하다고 보고 있다.

하지만 회생의 핵심 변수는 여전히 자금 조달이다. 상품 공급 정상화와 영업 회복을 위해서는 당장 운영자금이 필요한데, 이를 둘러싼 MBK와 메리츠 간 입장 차가 좁혀지지 않고 있다. 메리츠는 앞서 홈플러스 회생을 위한 긴급운영자금(DIP) 1000억원을 에스크로 계좌에 예치했지만, MBK와 김 회장의 연대보증이 확인돼야 집행할 수 있다는 조건을 내걸었다.

메리츠는 홈플러스의 최대주주인 MBK가 먼저 책임 있는 자구 노력을 보여야 한다는 입장이다. MBK가 홈플러스 회생을 위해 메리츠에 자금 지원을 요구하면서도 정작 대주주와 김 회장의 개인 보증, 실질적인 사재 출연에는 소극적이라는 것이다. 메리츠 입장에서는 회생 가능성이 불확실한 상황에서 담보나 대주주 보증 없이 신규 자금을 투입할 경우 자사 주주에 대한 설명 책임도 부담해야 한다.

전단채 피해자들도 MBK와 김 회장의 직접 책임을 요구하고 있다. 홈플러스 물품구매전단채 피해자 비상대책위원회(비대위)는 지난 26일 서울 종로구 MBK파트너스 본사 앞에서 기자회견을 열고 김 회장의 사재 출연과 책임자본 투입을 촉구했다. 비대위는 홈플러스 회생절차가 마지막 고비에 들어선 상황에서 최대주주인 MBK와 김 회장이 보증 뒤에 숨지 말고 직접 자본출연으로 회생 의지를 증명해야 한다고 주장했다.

비대위는 홈플러스 사태를 단순한 유통기업의 경영 실패가 아니라 2015년 MBK 인수 이후 누적된 금융구조의 결과로 보고 있다. MBK 인수 이후 점포 담보화와 부동산 유동화, 매각 후 재임차 구조, 리파이낸싱과 상환전환우선주(RCPS) 관련 부담이 이어지면서 홈플러스의 현금흐름이 본업 경쟁력 회복보다 금융비용과 투자자 회수 구조에 우선 배분됐다는 주장이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 홈플러스 물품구매전단채피해자 비상대책위원회가 지난 26일 서울 종로구 MBK파트너스 본사 앞에서 'MBK 김병주 회장 사재출연 및 책임자본 출연 촉구 기자회견'을 개최했다. [사진=홈플러스 물품구매전단채피해자 비상대책위원] 2026.06.29 yunyun@newspim.com

전단채 피해 규모는 4019억원으로 파악된다. 비대위는 홈플러스라는 이름을 믿고 3개월 단기상품에 노후자금과 전세금, 치료비, 생계자금을 맡긴 피해자들이 손실 위기에 놓였다고 호소하고 있다. 이들은 대주주의 실질적 자본출연 없이 DIP만 늘어날 경우 기존 회생채권자와 전단채 피해자의 회수 가능성이 더 낮아질 수 있다고 우려하고 있다.

금융당국의 MBK 제재 절차도 변수로 거론된다. 이찬진 금융감독원장은 지난 22일 정례 기자간담회에서 "MBK 제재심은 7월 초에 예정돼 있다"며 "그때 결정될 수도, 조금 단기적으로 속행할 수도 있다"고 말했다. 이어 "회생과 관련된 이슈가 있어서 판단을 더 늦출 수 있는 상황은 아니라고 판단한다"고 설명했다.

앞서 금감원은 지난해 11월 MBK에 직무정지를 포함한 중징계를 사전 통보했다. 금감원은 MBK가 상환전환우선주(RCPS) 상환권 조건을 홈플러스 측에 유리하게 변경하는 과정에서 국민연금 등 투자자 이익을 침해했다고 보고 있다. 이를 업무집행사원(GP)의 영업행위 준수 의무 위반으로 판단한 것이다. 직무정지는 일반 자산운용사 기준 영업정지에 준하는 중징계로, 사모펀드 운용사에 대한 중징계 추진은 이번이 처음이다.

금융권에서는 이번 주가 홈플러스 회생의 사실상 마지막 분수령이 될 것으로 보고 있다. 회생계획안 가결 기한은 다음 달 3일이지만, 30일까지 추가 자금 조달 방안이 구체화되지 않으면 법원이 회생계획 수행 가능성을 낮게 판단할 수 있기 때문이다. 결국 홈플러스가 제출한 수정 회생계획안의 실현 가능성뿐 아니라, MBK와 김 회장이 어떤 방식으로 책임 있는 자금 조달 방안을 제시하느냐가 회생절차 지속 여부를 좌우할 전망이다.

금융권 관계자는 "홈플러스 회생을 둘러싼 논의가 메리츠의 자금 지원 여부를 넘어 최대주주인 MBK의 책임 문제로 옮겨가고 있다"며 "대주주가 보증이나 자본투입 등 실질적인 방안을 내놓지 않으면 회생계획의 설득력을 확보하기 어려울 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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