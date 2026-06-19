MBK "메리츠, 금융지원으로 홈플러스 회생 의지 증명해야"

2000억 DIP 금융 실행 촉구

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = MBK파트너스가 홈플러스 기업회생과 관련해 메리츠금융그룹을 향해 책임 공방보다 금융 지원에 나설 것을 촉구했다.

MBK파트너스는 19일 입장문을 내고 "이번 사안의 핵심은 MBK파트너스의 운용자산 규모나 펀드 평가가치가 아니라 홈플러스 최대 채권자인 메리츠가 회생에 필수적인 2000억원 규모 DIP(Debtor In Possession) 금융을 실행할 것인지 여부"라고 밝혔다. 이어 "홈플러스 청산 시 약 5000억원의 이익을 얻을 것으로 추정되는 메리츠가 그럼에도 홈플러스 회생을 위해 함께 노력할 것인지가 중요하다"고 주장했다.

홈플러스 영등포점. [사진=뉴스핌DB]

MBK파트너스는 메리츠가 미실현 평가가치를 현금 수익인 것처럼 계산해 자사의 재무 여력을 왜곡하고 있다고 반박했다. 사모펀드의 투자수익과 성과보수는 실제 투자 회수가 이뤄져야 실현되는 만큼 아직 매각되지 않은 포트폴리오 기업의 평가가치를 현금화된 수익처럼 계산하는 것은 회계적 실질과 업계 관행에 맞지 않는다는 설명이다.

또 메리츠가 공동출자 의무와 재투자 구조는 제외한 채 수익만 부각하고 있으며 운용보수까지 순이익처럼 설명하고 있다고 지적했다. MBK파트너스는 3호부터 6호 펀드까지 약 5억달러 규모의 공동투자 의무를 부담하고 있으며 상당 부분을 이미 이행했고 나머지 역시 향후 집행해야 한다고 밝혔다.

특히 메리츠가 MBK파트너스가 홈플러스 투자로 막대한 수익을 거둔 것처럼 주장하고 있으나 이는 여러 펀드의 미실현 평가가치를 바탕으로 한 가설적 성과보수 추정치를 합산한 것에 불과하다고 반박했다. MBK파트너스는 "미실현 평가가치에 성과보수를 지급하는 사모펀드는 없다"며 "홈플러스 투자와 관련해 2015년 인수 이후 현재까지 수취한 운용보수는 100억원에 미치지 못한다"고 밝혔다.

아울러 MBK파트너스는 홈플러스 지원 규모를 메리츠가 의도적으로 축소하고 있다고 주장했다.

MBK파트너스에 따르면 김병주 회장은 홈플러스 소상공인 거래처 채무 변제를 위해 400억원을 현금 증여했다. 또 김병주 회장과 김광일 부회장은 홈플러스의 600억원 DIP 대출채무에 대해 연대보증을 제공했고 구상권을 포기함에 따라 MBK파트너스가 변제 의무를 부담하고 있다고 설명했다.

MBK파트너스는 홈플러스에 1000억원 규모 DIP 대출을 제공했으며 최근 채권단에 제출한 회생계획안에서 해당 채권도 포기하겠다는 입장을 전달했다고 밝혔다. 이 경우 홈플러스 채무는 면제되고 1000억원은 MBK파트너스 부담으로 남게 된다.

이와 함께 홈플러스의 1500억원 대출금에 대한 자금보충약정에 따라 회생절차 개시 이후 발생한 연체이자를 대신 납부하고 있으며 최근까지 약 230억원을 부담했다고 설명했다. 또한 메리츠에 요청한 2000억원 DIP 대출 가운데 1000억원에 대해서는 연대보증 의사를 밝힌 상태라고 덧붙였다.

MBK파트너스는 "실질 현금 투입은 400억원뿐이라는 주장은 연대보증과 자금보충약정, 대출채권 포기가 갖는 법적·재정적 책임을 의도적으로 축소하는 것"이라고 주장했다. 또 "메리츠는 MBK파트너스가 회생 가능성을 자신한다면 지급보증을 거부할 이유가 없다고 주장하면서도 정작 회생절차 개시 이후 신규 운영자금을 단 한 푼도 집행하지 않고 있다"고 지적했다.

MBK파트너스는 메리츠가 홈플러스 부동산에 대한 1순위 신탁담보권자로서 1조5600억원 규모의 담보권을 보유하고 있으며, 홈플러스가 청산될 경우 이미 회수한 원리금 외에도 추가 수익을 얻을 수 있을 것으로 추정된다고 주장했다.

MBK파트너스는 "원금 회수는 물론 상당한 추가 수익 가능성까지 보유한 최대 채권자로서 지금 필요한 것은 책임 공방이 아니라 회생을 위한 금융 지원"이라며 "메리츠가 진정으로 홈플러스 회생을 원한다면 추가 입장문이 아니라 홈플러스가 요청하고 있는 2000억원 규모 DIP 금융의 신속한 집행으로 의지를 보여줘야 한다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com