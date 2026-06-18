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MBK "메리츠도 원리금 회수 가능…홈플러스 회생 동참해야"

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  • MBK파트너스가 18일 메리츠에 홈플러스 회생동참과 DIP 자금 지원을 촉구했다.
  • MBK는 홈플러스 청산 시 메리츠가 원금 전액과 5000억원대 수익을 거둘 수 있다며 회생 참여가 사회적 비용에 유리하다고 주장했다.
  • 메리츠는 최대주주인 MBK의 책임투입을 요구하며 책임경영 원칙상 자금여력이 있는 MBK가 먼저 부담해야 한다고 맞섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"회생이 금융권과 사회 전체 비용 측면 유리"
"긴급운영자금 지원 요청 검토해달라"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 홈플러스 사태를 둘러싸고 MBK파트너스와 메리츠금융그룹 간 책임 공방이 격화되고 있다. 메리츠가 최대주주인 MBK의 책임 있는 자금 투입을 요구하자 MBK는 주요 채권자인 메리츠가 회생 절차에 적극 협조해야 한다며 맞서고 있다.

MBK파트너스는 18일 입장문을 내고 "핵심 쟁점은 메리츠가 주요 채권단으로서 경영 위기에 처한 홈플러스 정상화에 동참할 것인지 아니면 파산을 전제로 담보 회수와 수익 극대화에 집중할 것인지 여부"라고 밝혔다.

홈플러스 영등포점. [사진=뉴스핌DB]

MBK는 홈플러스가 청산될 경우 메리츠금융이 부동산 신탁담보 1순위 권리를 바탕으로 상당한 규모의 채권을 회수할 수 있다고 주장했다. 이미 회수한 원리금 2561억원 외에도 약 1조5600억원 규모의 담보가치를 추가 확보할 수 있다는 설명이다.

여기에 회생절차 개시 이후 적용되는 연 20% 수준의 연체이자를 반영하면 총 회수금액은 약 1조8161억원에 달할 것으로 추산했다. MBK는 이 경우 메리츠가 최초 대출 원금 1조3000억원을 전액 회수하는 것은 물론 5000억원이 넘는 추가 수익도 확보할 수 있다고 주장했다.

MBK는 "메리츠는 회생절차를 통해서도 원리금 회수가 가능하다"며 "담보자산 매각을 통한 채권 회수보다 회생을 통한 기업 정상화가 금융권과 사회 전체의 비용 측면에서 더 유리하다"고 강조했다. 또 "메리츠금융은 자산 135조원, 지난해 영업이익 2조8700억원 규모의 대형 금융그룹"이라며 "사회적 상생보다 단순 채권 회수에만 집중하지 않을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이어 "홈플러스는 단순한 담보자산이 아니라 1만명 이상의 임직원과 다수의 협력업체, 납품업체의 생계가 걸린 기업"이라며 "긴급운영자금(DIP) 지원 요청을 전향적으로 검토해 달라"고 촉구했다.

앞서 메리츠금융은 홈플러스와 MBK파트너스에 보낸 '홈플러스 DIP 파이낸싱 관련 최종 제안' 공문을 통해 19일 오전까지 1000억원을 에스크로 계좌에 예치하고 나머지 1000억원은 MBK 또는 지정 계열사가 직접 조달할 것을 제안했다.

일부에서는 해당 조건이 현실적으로 이행하기 어려워 사실상 자금 지원 의사가 없는 것 아니냐는 지적도 제기됐다.

이에 대해 메리츠금융은 최대주주 책임론을 내세우며 반박했다. 메리츠는 "채권자로서 금융 지원 과정에서 역할과 책임을 다해왔지만 MBK는 투자 성과에 따른 이익은 누리면서 경영 실패의 부담은 채권자에게 전가하려는 모습을 보이고 있다"며 "이는 책임경영 원칙과 시장의 상식에 부합하지 않는다"고 주장했다.

또한 MBK가 운용자산 약 50조원 규모의 동북아 최대 사모펀드라고 밝힌 점을 언급하며 "운용보수를 보수적으로 1%만 적용해도 연간 5000억원 수준의 수익이 발생한다"며 자금 여력이 충분하다고 지적했다.

반면 MBK는 홈플러스 투자금 2조5000억원 전액을 이미 손실 처리했으며 정상화를 위해 그동안 4000억원을 지원해 왔다고 강조했다. 아울러 2000억원 규모의 DIP 긴급운영자금이 집행될 경우 이 가운데 1000억원에 대한 추가 연대보증 의사도 제시했다고 밝혔다.

sykim@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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