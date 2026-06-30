디에스엠, 100억 규모 전환사채 납입 완료

AI 핵심 요약beta
- 디에스엠이 30일 인천공항 9.81파크 CB 100억원 납입을 완료했다
- 수성·지브이에이·와이씨자산운용이 투자자로 참여했다
- 총 1000억원 조달을 마치고 내년 봄 개장을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 디에스엠이 인천국제공항 인근에 조성 중인 '9.81파크 인천공항' 프로젝트를 위한 100억원 규모 제5회차 사모 전환사채(CB) 납입을 완료했다고 30일 밝혔다.
이번 전환사채에는 수성자산운용, 지브이에이자산운용, 와이씨자산운용 등 대형 금융기관들이 투자자로 참여했다. 회사에 따르면 이번 조달을 통해 디에스엠은 지난 3월 자회사 모노리스인천파크가 하나은행을 리드 투자자로 유치한 870억원 규모 프로젝트파이낸싱(PF)에 더해 인천공항 프로젝트에 투입되는 총 1000억원 규모의 투자 유치를 마무리했다.
PF 자금은 건축물과 시설 등 인프라 구축에 투입되며, 이번에 확보한 자금은 핵심 콘텐츠 제작과 플랫폼 개발에 활용될 예정이다. 9.81파크 인천공항에는 글로벌 이용객을 겨냥해 개발 중인 차세대 게임 플랫폼과 첨단 레이싱 콘텐츠 기술이 적용된다. 신규 레이싱 차량 시스템에는 AI 기반 주행 제어, 실시간 미션·보상 시스템, 햅틱 및 사운드 연동 기능 등을 적용해 게임 요소를 강화한 체험형 레이싱 콘텐츠를 선보일 계획이다.
9.81파크 인천공항은 연간 약 8000만 명의 인천국제공항 이용객과 약 2600만 명의 수도권 인구를 배후 수요로 두고 있다. 시설 규모는 제주점의 약 2배 수준으로 조성되며, 연간 약 200만 명의 방문객과 최대 연매출 800억원까지 가능한 규모다. 디에스엠은 인천공항점을 글로벌 쇼룸으로 활용해 향후 9.81파크 IP를 라이선싱 방식으로 해외에 공급하는 사업을 추진할 계획이다.
독립리서치 밸류파인더 이충헌 대표는 "이번 자금 조달 완료는 글로벌향 차세대 K-테마파크에 프로젝트에 1000억원 규모의 제도권 금융기관 투자유치를 완성했다는 점에 의미를 둘 수 있다"며 "향후 투자 판단의 초점은 성공적인 건설 준공 여부와 내년 봄 개장 이후 실적 가시화 여부로 옮겨갈 것"이라고 평가했다.
nylee54@newspim.com