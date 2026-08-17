거제·통영 집중호우에 국가소방동원령...1947건 신고·136명 구조

국가소방동원령 발령, 중앙119구조본부·4개 시도 소방력 투입

집중호우 관련 신고 1947건 접수…20건 136명 인명구조 완료

인명구조 완료 후 피해 복구·안전조치 및 현장 상황관리 지속

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 소방청은 17일 경남 거제와 통영지역에 내린 집중호우로 침수와 산사태 등 피해가 잇따르자 국가소방동원령을 발령하고 소방력을 집중 투입해 인명구조에 총력 대응했다. 현재 인명구조 작업은 완료됐으며, 피해 복구와 안전조치를 이어가고 있다.

이번 대응에는 경남소방 361명과 국가소방동원령에 따른 지원인력 26명 등 총 387명과 장비 84대가 동원됐다. 이와 함께 중앙119구조본부에서도 47명과 장비 13대를 투입해 피해지역 대응을 지원했다.

소방청은 도로와 주택 침수, 산사태 등 피해가 동시다발적으로 발생함에 따라 중앙119구조본부의 구조보트와 대용량포방사시스템을 투입하고, 부산·대구·경북·창원 등 4개 시도에서 험지펌프차 10대를 긴급 동원​시켰다. 현재 거제시 장승포동의 한 상가 지하주차장 침수 현장에서는 배수작업을 위해 대용량 포방사시스템 가동을 준비하고 있다.

17일 오후, 경남 거제시 장승포동의 한 상가 지하주차장이 집중호우로 침수되자 소방청 중앙119구조본부가 대용량 포방사시스템을 투입해 배수작업을 벌이고 있다 [사진=소방청]

현재까지 거제와 통영지역에서 접수된 집중호우 관련 신고는 총 1947건​이며, 소방당국은 20건의 인명구조 활동을 통해 모두 136명을 구조했다. 지역별로는 거제에서 신고 1634건을 접수해 9건의 구조활동으로 126명을 구조했고, 통영에서는 신고 313건을 접수해 11건의 구조활동으로 10명을 구조했다.

소방청은 이날 오전 2시 40분부터 상황대책반을 가동하고, 소방청장 직무대행 주재로 세 차례 상황판단회의를 개최해 인명구조를 최우선으로 한 대응방향을 점검했다. 이어 오전 6시 23분과 6시 35분 국가소방동원령을 2회 발령해 피해지역에 필요한 소방력을 보강했다.

현장 상황관리 강화를 위해서 119대응국장을 비롯한 현장상황관리관을 거제와 통영 인명피해 지역에 파견했다. 119대응국장은 경남도 긴급구조통제단과 함께 현장 상황을 점검하고, 복구에 필요한 기관별 지원사항을 조정하고 있다.

경상남도 긴급구조통제단은 상황판단회의를 통해 거제시에는 도로 정비와 토사 제거를 위한 굴삭기와 양수기 추가 지원을 요청하고, 한국전력에는 정전 복구, 경찰에는 피해지역 도로 통제를 요청​하는 등 유관기관과 협력해 피해 수습에 나서고 있다.

현재 거제지역에서는 굴삭기 30여 대가 투입돼 토사와 유실물을 제거하는 등 복구활동을 진행 중이며, 추가 장비도 확보하고 있다. 경찰과 지방자치단체, 군, 한국수자원공사, 한국전력 등 긴급구조지원기관에서도 인력을 투입해 복구와 안전관리를 지원하고 있다.

이번 집중호우로 현재까지 확인된 인명피해는 4명으로, 1명이 숨지고 3명이 경상을 입었다. 거제시 옥포동에서는 산사태로 토사가 주거시설을 덮쳐 1명이 숨지고 2명이 다쳤으며, 통영시 곤리리에서도 산사태로 1명이 경상을 입었다.

소방청은 인명구조 작업이 마무리된 이후에도 추가 강우와 산사태, 침수 등에 따른 2차 피해에 대비해 배수와 복구 지원, 현장 안전조치를 지속할 방침이다.

y2kid@newspim.com