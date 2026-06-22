디에스엠, 인천공항 테마파크 100억원 CB 발행

AI 핵심 요약beta
- 디에스엠이 22일 100억원 CB 발행해 인천공항 9.81파크 자금 조달 마무리 단계에 들어섰다
- 총 1000억원 규모로 인프라·콘텐츠 조성하며, 내년 봄 개장 목표로 공정률 70% 수준이다
- 인천공항점은 연 200만명 수용·매출 800억 기대되며, 글로벌 쇼룸 삼아 해외 라이선싱 수출 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 디에스엠(DSM)이 인천공항에 조성 중인 '9.81파크 인천공항'의 자금 조달을 마무리 단계에 진입했다고 22일 밝혔다.
이날 디에스엠은 100억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 공시했다. 이번 조달로 디에스엠은 자회사 모노리스인천파크가 은행권으로부터 유치한 870억원 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF)에 더해 총 1000억원에 달하는 인천공항점 인프라 및 콘텐츠 조성 재원 확보를 완성할 계획이다.
또한 자회사 PF 870억원은 테마파크 건설 등 인프라 조성에 사용되며, 이번 100억원은 차세대 레이싱 차량 및 콘텐츠 제작과 글로벌 고객을 위한 플랫폼 개발에 쓰일 예정이다.
회사에 따르면 인천공항 사업은 인천국제공항 앞에 대형 공간 게임 테마파크를 조성하는 'K-테마파크' 프로젝트다. 모노리스의 모빌리티 플랫폼 기술과 게임 기술이 집약됐으며, 연간 8000만명의 인천국제공항 이용객과 2600만명의 수도권 인구를 대상으로 한다. 날씨 영향 없이 연중무휴 가동이 가능한 실내형 파크 구조가 특징이다. 2만평 규모 사업부지는 인천국제공항공사로부터 50년간 장기 임대받았다.
회사 관계자는 "9.81파크 인천공항 시설은 연간 200만명까지 수용 가능하며, 최대 연간 매출액은 800억원 이상"이라며 "조성 공사는 현재 공정률 70% 수준으로 내년 봄 개장 예정"이라고 말했다.
디에스엠의 첫 번째 공간 게임 파크인 '9.81파크 제주'는 지난해 매출액 172억원, EBITDA(현금성 영업이익) 46억원을 기록했으며 올해 1분기는 외국인 고객 급증으로 전년 동분기 대비 33% 성장했다. 인천공항점이 제주점 대비 2배 이상 규모로 조성되는 만큼 인천국제공항의 유동 인구와 수도권 배후 수요를 기반으로 추가적인 실적 성장을 견인할 것으로 예상된다.
디에스엠은 지난해 9월 모노리스를 인수·합병하고 사명을 변경하며 엔터테크 플랫폼으로 사업 구조를 재편했다. CB 납입일은 이달 29일이며, 회사는 향후 인천공항점을 글로벌 쇼룸으로 활용해 해외 시장으로의 플랫폼 및 IP(지식재산권) 라이선싱 수출을 본격화할 계획이다.
nylee54@newspim.com