삼성카드, 포르쉐코리아와 맞손…3분기 프리미엄 제휴카드 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드가 30일 포르쉐코리아와 전략적 업무협약을 맺고 프리미엄 고객 제휴 서비스를 확대하기로 했다.
- 양사는 올해 3분기 포르쉐 특화 제휴카드를 출시하고 에프터서비스 및 라이프스타일 맞춤 프리미엄 혜택을 제공하기로 했다.
- 온오프라인 공동 마케팅으로 프리미엄 고객 접점을 넓혀 비즈니스 시너지를 강화하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 포르쉐코리아와 전략적 업무협약을 체결하고 프리미엄 고객 대상 제휴 서비스 확대에 나선다고 30일 밝혔다.
이번 협약식은 포르쉐 스튜디오 청담에서 진행됐다. 행사에는 김이태 삼성카드 사장과 마티아스 부세(Mathias Busse) 포르쉐코리아 대표 등 양사 주요 관계자가 참석했다.
양사는 올해 3분기 포르쉐 특화 제휴카드를 출시할 계획이다. 해당 카드에는 포르쉐 에프터서비스 이용 혜택과 함께 포르쉐 고객의 라이프스타일을 반영한 프리미엄 혜택이 담길 예정이다.
삼성카드와 포르쉐코리아는 각사가 보유한 브랜드 및 마케팅 역량을 활용해 공동 마케팅도 추진한다. 온·오프라인 채널을 연계한 다양한 협업을 통해 프리미엄 고객 접점을 확대한다는 구상이다.
양사는 이번 협약을 계기로 프리미엄 고객 기반과 이용 경험을 확대하고 비즈니스 시너지를 강화할 것으로 기대하고 있다.
삼성카드 관계자는 "포르쉐코리아와의 전략적 제휴를 통해 포르쉐 이용 고객에게 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다"며 "양사 간 협약을 바탕으로 다양한 협업 활동을 이어갈 예정"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com