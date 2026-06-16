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삼성카드도 사업자대출…개인대출 막힌 카드사, 사장님 대출로 활로 모색

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AI 핵심 요약

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  • 삼성카드가 16일 개인사업자대출에 뛰어들며 전업카드사 6곳이 시장에 진출했다
  • 카드론 규제와 가계대출 관리 강화로 카드사들이 자영업자 대상 사업자금융을 새 성장동력으로 키우고 있다
  • 카드사는 가맹점 매출 데이터를 활용한 대안신용평가를 강점으로 내세우지만 자영업 경기 변동에 따른 건전성 관리가 과제로 지적됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

당국 가계대출 규제…금감원, 6개 카드사 직접 면담
소득 증빙 어려운 자영업자…가맹점 데이터로 신용도 평가

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 최근 삼성카드가 개인사업자대출 시장에 진출하면서 전업 카드사 8곳 가운데 6곳이 관련 상품을 취급하게 됐다. 신한카드·KB국민카드·현대카드·우리카드·BC카드에 이어 업계 1위인 삼성카드까지 가세하면서 사업자금융 시장도 점차 확대되는 모습이다.

카드사들이 사업자대출에 주목하는 배경에는 카드론을 둘러싼 규제 환경 변화가 있다. 카드론은 지난해 '6·27 가계대출 대책' 이후 신용대출로 분류돼 총부채원리금상환비율(DSR) 산정 대상에 포함됐다. 이에 금융당국은 올해 카드론을 포함한 카드업계 가계대출 증가율을 1.0~1.5% 수준에서 관리하도록 주문한 바 있다.

그럼에도 카드론 잔액은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 여신금융협회에 따르면 9개 카드사의 지난 4월 말 카드론 잔액은 42조 9830억원으로 전월 말 역대 최대치(42조 9942억원)에 근접한 수준을 기록했다.

금융감독원은 지난 15일에도 삼성카드·KB국민카드·현대카드·롯데카드·NH농협카드·BC카드 등 카드론 잔액이 증가한 6개사를 개별 면담해 가계부채 관리 현황을 점검했다.

[AI일러스트=박가연 기자] = 2026.06.16 eoyn2@newspim.com

이처럼 가계대출 관리 기조가 강화되면서 카드사들도 새로운 여신 영역을 모색하고 있다. 특히 개인사업자대출은 자영업자와 소상공인을 중심으로 꾸준한 자금 수요가 존재하는 데다 여신 포트폴리오 다변화 측면에서도 의미가 있다는 평가다.

업계에서는 사업자금융 확대가 새로운 성장동력을 확보하는 동시에 금융 접근성이 낮은 자영업자와 소상공인에 대한 자금 공급을 늘린다는 점에서 포용금융 측면의 의미도 있다고 보고 있다.

카드사들이 사업자금융에서 내세우는 강점은 데이터다. 카드사는 사업자의 매출 규모와 추이 등 가맹점 데이터를 보유하고 있다. 은행권이 재무제표와 신용정보를 중심으로 심사하는 것과 달리 카드사는 사업자의 실제 매출 흐름을 파악할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

한 카드업계 관계자는 "개인사업자는 직장인처럼 고정적인 소득이 확인되지 않는 경우가 많다"며 "가맹점 매출 데이터를 기반으로 지속적인 수익 발생 여부를 평가해 대안신용평가에 활용하고 있다"고 설명했다.

카드사들은 최근 수년간 데이터 사업 기반을 확대해 왔다. BC카드와 삼성카드는 기업정보조회업 본허가를 취득했고, KB국민카드는 올해 3월 예비허가를 신청했다. KB국민카드는 소비·가맹점 데이터를 활용한 개인사업자 신용평가업을 운영하고 있으며, 신한카드 역시 데이터 플랫폼 사업을 통해 관련 역량을 축적해 왔다.

업계에서는 이 같은 데이터 역량이 사업자금융 경쟁력으로 이어질 수 있다는 점에 주목하고 있다. 사업자대출은 카드사가 보유한 가맹점 매출 데이터를 실제 신용평가에 활용할 수 있는 분야이기 때문이다.

다만 사업자금융 확대가 곧바로 성과로 이어질지는 미지수다. 자영업 경기와 소비 흐름에 민감한 개인사업자 특성상 대출 확대와 함께 건전성 관리도 과제로 꼽힌다.

다른 카드업계 관계자는 "개인사업자 대출에서는 신용정보 외에도 사업자의 매출 흐름을 함께 살펴볼 필요가 있다"며 "카드사가 보유한 가맹점 매출 데이터를 활용해 보다 입체적으로 평가할 수 있다는 점은 차별화된 강점"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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