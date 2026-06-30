"해커 잡는 해커 찾습니다"...국정원, 추적 챌린지 개최

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내달 1일부터 '디지털포렌식' 행사

코인 추적 실전형 문제풀이 겨뤄

"사이버 위협 대응위한 핵심 역량"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국가정보원은 한국정보보호학회와 공동으로 7월 1일부터 9월 30일까지 '디지털포렌식 챌린지 2026'를 개최한다.

국정원은 30일 홈페이지 공지를 통해 이번 대회를 △AI 코딩 취약점, 가상자산 추적 등 실전형 문제풀이 △과제해결 프로그램을 개발하는 기술공모 등 두 분야로 나뉘어 진행할 예정이라고 밝혔다.

국가정보원은 한국정보보호학회와 공동으로 7월 1일부터 9월 30일까지 '디지털포렌식 챌린지 2026'를 개최한다. 사진은 북한해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB]

문제풀이 분야는 △7월 1일 공개되는 10개의 문제에 대한 정답과 사용한 도구, 분석 방법 등을 담아 7월 30일까지 보고서를 제출하는 1차 대회 △실시간으로 득점 현황이 공개되는 방식의 2차 대회(9월12~13일)로 이뤄지며, 우승자는 1·2차 결과를 합산해 결정된다.

또 기술공모 분야는 대회 3개월 동안 단계별로 제공되는 로그데이터를 활용, 사이버 침해사고와 개인정보 유출 등을 판단하는 완성도 높은 프로그램을 개발한 팀이 우승을 차지하게 된다.

특히, 올해 대회에는 공공·학생 부문 시상을 별도로 신설하여 공공기관 실무자와 미래 인재인 학생들이 적극적으로 도전할 수 있도록 했다고 국정원은 설명했다.

참가를 원하는 경우 개인 또는 팀(4인 이내)으로 공공·학생·일반 등 자격에 맞게 7월 1일부터 이번 대회 공식 홈페이지(dfchallenge.org)를 통해 신청할 수 있다.

대회 종료 후 △문제풀이 분야 9개 팀 △기술공모 분야 5개 팀 등 총 14개 팀을 수상자로 선정하며, 11월 중 진행될 시상식에서는 문제풀이 분야 대상ㆍ최우수상 및 기술공모 대상팀에게 국가정보원장상, 그 외 수상자에게는 한국정보보호학회장상을 수여한다.

올해 9회째를 맞이한 본 대회는 참가자들에게 최신 포렌식 이슈를 체감하고 실력을 검증할 수 있는 기회를 제공하는 등 디지털포렌식 분야를 대표하는 국제경진대회로 자리매김해왔다.

국정원 관계자는 "디지털포렌식 기술은 국가 안보와 사이버 위협 대응을 위한 핵심 역량으로서, 이번 대회를 통해 실무자와 차세대 인재가 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 국가정보원은 한국정보보호학회와 공동으로 7월 1일부터 9월 30일까지 '디지털포렌식 챌린지 2026'를 개최한다. [사진=국정원] 2026.06.30

yjlee@newspim.com