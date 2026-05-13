靑 국가안보실, AI 악용 사이버 위협 점검…기술전문가 중심 합동 대응반 운영

AI 핵심 요약beta
- 청와대 국가안보실이 13일 사이버 안보 현안점검회의를 열었다.
- AI로 인한 사이버 보안 취약점 공유와 즉각 대응을 위해 합동 대응반 운영을 결정했다.
- 관계 부처가 AI 기반 공격 대응 현황 점검과 차세대 보안 방안을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대 국가안보실은 13일 사이버 안보 현안점검회의를 열고 인공지능(AI)으로 인한 사이버 보안 취약점을 신속히 공유하고 즉각적인 대응을 할 수 있도록 기술전문가 중심의 관계 부처 합동 대응반을 운영하기로 했다고 밝혔다.
안보실은 이날 회의에서 AI 기술을 악용한 사이버 위협에 대한 관계 부처의 대응 현황을 점검했다. 회의에는 과학기술정보통신부, 국가정보원, 국방부, 외교부, 행정안전부, 금융위원회가 참석했다.
안보실과 관계 부처는 글로벌 정보기술 대기업들이 해킹 능력을 갖춘 AI 모델을 공개하면서 AI 기반 사이버 공격 가능성이 현실화하고 있다는 점을 짚었다.
각 부처는 소관 분야의 기업·기관과 소통을 강화하고 AI 기반 보안 위협 대응 요령을 배포하는 중이다.
안보실은 이날 회의에서 각 부처의 위협 대응 현황을 점검하고 보안 취약점 발견 증가에 대응하는 방안을 논의했다. 특히 대·중소기업과 정부·지방자치단체·공공기관 전반에 걸쳐 취약점 패치 등 신속한 사이버 위협 대응을 지원할 수 있는 실질적 방안이 집중 논의됐다.
관계부처는 사이버 보안 패러다임이 AI를 중심으로 변화하고 있다는 점에 공감하고, 보안 특화 AI와 양자기술 기반 보안 등 차세대 사이버 보안 추진 방안에 대해 의견을 나눴다.
the13ook@newspim.com