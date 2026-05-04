'김정은에 욕해봐' 면접에 발끈...北 "절대 묵과 않을 것"

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'해커 감별법' 확산에 대응 나서

"모든 조치 적극적 강구" 위협도

지난해 코인 2조 9000억원 탈취

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국제 금융 전산망 해킹과 코인거래소 탈취를 일삼아 오던 북한이 이를 질타하는 해외 언론 보도에 대해 "황당무계한 중상모략"이라며 반발하고 나섰다.

대북 정보당국과 전문가들은 북한의 이런 움직임이 체제 차원의 해킹범죄에 있어 사실상의 '총책'이라 할 국무위원장 김정은 쪽으로 불똥이 튀고 있는 점을 의식한 것이란 분석을 제기하고 있다.

북한 해커 이미지. [뉴스핌 DB]

그동안 침묵해오던 태도에서 변화를 보인 건 글로벌 정보통신(IT) 기업들이 최근 북한 해커의 위장 취업을 차단하기 위해 '김정은 욕하기' 등의 기발한 대응책을 내놓은데 따른 반발이란 얘기다.

북한은 3일 외무성 대변인을 내세워 "최근 미국은 정부 기관들과 어용 언론기관, 모략 단체들을 내세워 존재하지도 않는 우리의 사이버 위협에 대해 떠들면서 국제사회에 그릇된 대(對)조선 인식을 확산해보려고 시도하고 있다"고 비난한 것으로 관영 선전매체인 조선중앙통신이 전했다.

대변인은 "미국이 그 누구의 사이버 위협에 대해 여론화하고 있는 것은 역대적으로 답습해온 대조선 적대시 정책의 연장으로서 정치적 목적에서 출발한 허위정보 유포로, 우리 국가의 영상에 먹칠을 하기 위한 황당무계한 중상모략 외에 그 무엇도 아니다"고 주장했다.

북한은 그동안 여러 차례에 걸쳐 굵직한 국제 해킹범죄에 대한 연관성이 제기돼 왔지만 대체로 반응을 보이지 않고 침묵하는 모습을 보여 왔다.

하지만 이번에는 미국을 지목하면서 "적대세력들의 대결기도를 절대로 묵과하지 않을 것이며 국익수호와 공민들의 권익보호를 위한 필요한 모든 조치들을 적극적으로 강구해 나갈 것"이라고 위협조의 입장까지 내놓았다.

대북정보 관계자는 "최고지도자에 대한 절대 숭배로 조금의 비판도 허용되지 않는 북한 체제의 치부가 생생하게 드러난 데 따른 반발"이라고 말했다.

북한 외무성 청사. [사진=뉴스핌 자료사진]

최근 유력 외신과 각종 소셜네트워크서비스(SNS)에는 IT 기업들이 비대면 방식으로 채용 면접을 진행하면서 "김정은에게 욕을 해보라"는 질문을 하는 영상이 화제가 됐다.

영상에 등장한 북한인 추정 응시자는 뜻밖의 질문에 당황해하거나 말을 잇지 못하다 화면을 꺼버리는 상황이 이어졌다.

북한 해커들이 위장 취업해 정보와 자산을 해킹하는 등의 범죄를 저지르는 일이 잦아지자 업체들이 기상천외한 '감별법'으로 이를 걸러내고 있다는 얘기다.

달러나 코인을 탈취하기 위해 김정은에게 욕을 퍼부을 수 있는 북한 해커는 없을 것이란 점에서다.

통일부 당국자는 "관련 영상이 확산되면서 해킹범죄의 실상이 드러나자 외무성을 내세워 불끄기에 나섰지만 북한이 적극 대응하기에는 한계가 있을 것"이라고 말했다.

블록체인 분석 기업인 체이널리시스에 따르면 북한은 지난해 20억달러(한화 약 2조 9460억원) 규모의 가상화폐를 탈취했으며 이는 전체 범죄의 절반이 넘는 수준으로 파악되고 있다.

yjlee@newspim.com