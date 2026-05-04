서왕진 "조국혁신당, 양당 독점 지방정치 흔드는 확실한 메기 될 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 서왕진 조국혁신당 중앙선거대책위원회 상임선대위원장 겸 원내대표가 6·3 지방선거를 앞두고 기득권 양당의 공천 실태를 강력히 비판하며 지역 독점 정치 타파 의지를 밝혔다.

서 원내대표는 4일 오전 국회에서 열린 중앙선대위 회의에서 국민의힘의 공천을 윤어게인(Yoon-again)으로 규정하며 이같이 밝혔다.

서왕진 조국혁신당 원내대표.[사진=뉴스핌 DB]

서 원내대표는 "추경호, 이진숙, 김태규, 이용 등 윤석열 정부의 핵심 인사들이 국민의힘 공천 전면에 배치됐다"며 "말로는 절윤이라 하지만 실상은 윤석열 내란정부 깃발을 다시 세우고 있다"고 비판했다.

서 원내대표는 낡은 정치의 폐해는 영남뿐 아니라 민주당의 지역 독점이 심각한 호남에서도 나타나고 있다고 지적했다. 그는 민주당 공천 과정에서 불거진 수사, 당원정보 유출, 금품 살포 및 후보 제명 논란을 조목조목 짚으며 "문제의 뿌리는 특정 정당의 지역 독점이며, 고인 물에는 부패가 뒤따를 수밖에 없다"고 말했다.

그러면서 이러한 양당 기득권 체제를 흔들 대안으로 조국혁신당의 역할을 부각했다. 서 원내대표는 "조국혁신당이 양당 독점으로 굳어진 지방정치를 새롭게 흔드는 확실한 메기가 되겠다"며 내란세력이 발호하는 지역에서는 '내란세력 제로'를, 민주당 독점 지역에서는 건전한 경쟁을 통한 '부패 제로'를 실현하겠다는 전략을 제시했다.

또한 서 원내대표는 조국혁신당이 지향하는 지방정부의 모델로 '민생을 지키는 든든한 울타리'를 제시했다. 그는 "주거, 돌봄, 의료, 교육, 교통까지 국민의 삶을 실질적으로 지키는 지방정부를 만들겠다"며 "우리 동네부터 사회권 선진국 시대를 열겠다"고 강조했다.

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