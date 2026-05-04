M83 "피앤티링크, B2B IT 인프라 플랫폼 '베스트서버' 오픈"

GPU 서버 중심 기업용 B2B 플랫폼 '베스트서버' 출범

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엠83(M83) 자회사 피앤티링크가 기업용 IT 인프라 전문 플랫폼 '베스트서버'를 오픈했다고 4일 밝혔다.

베스트서버는 서버, 그래픽처리장치(GPU) 서버, 스토리지, 산업용 컴퓨터, 미니PC, 위탁개발생산(ODM) 서버 등 기업이 필요로 하는 IT 인프라 제품을 한 곳에서 검토하고 상담 및 견적을 받을 수 있는 기업간거래(B2B) 플랫폼이다.

회사에 따르면 생성형 인공지능(AI) 확산과 데이터 분석, 고성능 컴퓨팅(HPC), 엣지 컴퓨팅 수요 증가로 기업들의 인프라 투자가 빠르게 늘고 있다. 피앤티링크는 엔비디아(NVIDIA) GPU 기반 서버를 중심으로 AI 인프라 제품군을 확충하고 고객 맞춤형 제안 역량을 강화할 계획이다.

베스트서버 홈페이지 이미지. [사진= 피앤티링크]

플랫폼에서는 애즈락랙(ASRock Rack), 아수스(ASUS) IoT 등 글로벌 브랜드 제품을 제공한다. AI 인프라용 GPU 서버부터 범용 서버, 스토리지, 산업용 컴퓨팅 제품까지 다양한 선택지를 지원한다. 피앤티링크는 지난 3월 국내 주요 플랫폼 및 포털 기업을 대상으로 770억원 규모 AI 클라우드 인프라 구축 사업을 수주했다.

피앤티링크 관계자는 "베스트서버는 기업 고객이 필요한 IT 인프라를 더 쉽고 빠르게 검토할 수 있도록 만든 전문 플랫폼"이라며 "AI 인프라에 대한 관심이 높아지는 가운데 GPU 서버를 포함한 고성능 제품군과 기술 상담 경쟁력을 지속 강화할 것"이라고 말했다. 회사는 플랫폼 오픈과 함께 GPU 서버 구매 고객을 대상으로 사무실에 간식을 직접 전달하는 이벤트를 진행할 예정이다.

nylee54@newspim.com