네이버, AI 쇼핑 에이전트에 '선물 추천' 기능 고도화

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 AI 쇼핑 에이전트에 선물 추천 기능을 추가했다.

네이버플러스 스토어 앱의 '선물 에이전트'는 사용자가 AI와 대화하며 최적의 선물을 찾을 수 있도록 설계됐다. 앱 홈에서 검색어를 입력하지 않아도 에이전트가 먼저 선물 아이디어를 제안한다.

네이버플러스 스토어 앱 홈 화면에서 선물 에이전트의 선물아이디어 제안 흐름 [사진=네이버]

사용자가 특정 상황을 말하면 에이전트가 맥락에 맞는 테마와 상품을 제시한다. "우리 아이 집중력 키울 수 있는 선물 추천해줘"라고 물으면 블록, 퍼즐, 보드게임 같은 아이디어를 보여주고, "커피를 좋아하는 아빠 선물 추천"이라고 하면 원두, 드립백뿐 아니라 홈카페 머신, 전동 그라인더 등으로 세분화된 제안을 한다. 임신 축하, 집들이 같은 상황에서도 활용 가능하다.

에이전트는 단순히 상품을 나열하지 않고 네이버의 쇼핑 정보와 리뷰 데이터를 분석해 추천 사유를 함께 제시한다. 선물용으로 만족한 리뷰를 받은 제품, 공식 스토어 제품, 포장 및 각인 서비스 등 선물 구매 시 고려할 핵심 정보를 요약해 제공한다.

네이버 AI 쇼핑 에이전트는 지난 2월 베타 출시 이후 지속적으로 업데이트되고 있다. 지난달 초 진입점 확대와 대화 기능 개선을 거친 후 사용자 수와 사용 건수가 각각 20%, 40% 증가했다.

한편 네이버플러스 스토어는 8일까지 '가정의달+세일' 행사를 진행한다. 멤버십 회원에게는 매일 오전 12시 3종 선착순 할인 쿠폰과 구매 금액대별 최대 7만원 할인 혜택을 제공한다.

yuniya@newspim.com