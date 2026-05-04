"케이에스피, 중속엔진 밸브 1위…선박 넘어 AI 데이터센터 수혜 확대" – 그로쓰리서치

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 4일 그로쓰리서치는 케이에스피가 국내 중속엔진용 밸브 시장 1위 사업자로서 선박 엔진 시장 내 안정적인 점유율을 기반으로, 최근 급성장하는 AI 데이터센터용 발전 엔진 시장까지 공급 영역을 넓히며 구조적인 성장 구간에 진입했다고 분석했다.

한용희 그로쓰리서치 연구원은 "케이에스피는 선박 엔진용 배기밸브 스핀들, 배기밸브 컴플리트, 밸브 시트링 등 엔진 핵심 부품을 생산하는 기업으로 현재 매출 비중은 엔진부품 69%, 형단조 23.6%, 기타 7.4%로 구성돼 있다"며 "최근에는 선박뿐 아니라 AI 데이터센터용 4행정 중속엔진 중심으로 공급 확대가 기대된다"고 분석했다.

핵심 경쟁력은 전공정 내재화에 있다는 평가다. 한 연구원은 "케이에스피는 소재, 단조, 열처리, 가공까지 아우르는 전공정을 자체적으로 수행할 수 있는 구조를 갖췄다"며 "밸브 스핀들, 콘로드, 캠샤프트 등 고부가가치 핵심 부품 비중을 꾸준히 높이며 수익성 개선 기반도 강화하고 있다"고 설명했다.

케이에스피 로고.[로고=케이에스피]

애프터마켓(교체 수요) 구조도 강점으로 꼽혔다. 한 연구원은 "중속엔진 밸브 국내 점유율이 약 60~70% 수준에 달해 동일 엔진의 부품 교체 수요가 발생할 경우 경쟁사보다 먼저 선택될 가능성이 높다"며 "소수 업체 중심 시장 구조와 전공정 내재화 덕분에 교체용 부품에서도 일정 수준 이상의 가격과 마진을 유지할 수 있는 사업 구조"라고 평가했다.

인공지능(AI) 데이터센터 확산도 새로운 성장 모멘텀이다. 한 연구원은 "HD현대중공업이 미국 텍사스 데이터센터에 공급하는 약 684MW 규모 발전 프로젝트에는 약 20MW급 중속 4행정 엔진 30여대가 투입되는 구조"라며 "케이에스피는 이 계열 엔진에 이미 핵심 부품을 공급하고 있어 향후 같은 플랫폼 기반 엔진 수주가 확대될수록 부품 출하량이 구조적으로 늘어나는 레버리지 효과를 기대할 수 있다"고 밝혔다.

국내 주요 엔진 제조사를 고객사로 확보한 점도 강점이다. 한 연구원은 "이미 주요 엔진 제조사향 공급 레퍼런스를 확보해 신규 프로젝트가 확대될 때 가장 먼저 공급 물량 증가 효과를 누릴 수 있는 위치에 있다"며 "선박용과 발전용 엔진 시장 확대가 동시에 진행될 경우 수혜 강도는 더욱 커질 것"이라고 말했다.

그로쓰리서치는 케이에스피가 전통적인 선박 엔진 핵심 부품 공급사를 넘어, AI 데이터센터 전력 인프라 확대 수혜까지 흡수할 수 있는 밸류체인 핵심 기업으로 재평가될 가능성이 높다고 진단했다.

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