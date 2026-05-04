모바일어플라이언스, 옥스포드 메트리카와 전략적 파트너십 체결

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로리 나이트 의장 방한, 유럽 시장 확대 자문 수행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자율주행 및 스마트카 솔루션 전문 기업 모바일어플라이언스가 세계적인 전략 자문사인 옥스포드 메트리카와 전략적 자문 파트너십을 체결했다고 4일 밝혔다. 이번 협약식에는 옥스포드 메트리카의 설립자이자 의장인 로리 나이트 박사가 직접 방한해 참석했다.

회사에 따르면 로리 나이트 의장은 옥스퍼드 대학교 템플턴 경영대학 학장 및 스위스 중앙은행 부총재를 역임한 세계적 권위자로, 글로벌 금융 시장 및 기업 전략 분야에서 독보적인 전문성을 보유하고 있다.

이번 파트너십은 유럽 내 글로벌 완성차 업체 대상 신규 시장 진출 전략 수립, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 HUD·레이더 영상기록장치 고도화 자문, 글로벌 투자 유치 및 기업 가치 제고를 위한 재무 전략 최적화, 현대폰터스 등 종속회사와의 시너지 창출을 위한 통합 경영 자문 등을 포함한다.

로리 나이트 의장(왼)과 정조화 사내이사가 사진촬영을 하고 있다. [사진=모바일어플라이언스]

특히 모바일어플라이언스는 이번 협력을 통해 독일 BMW향 레이더 영상기록장치 공급 등 기존 성과를 넘어 유럽 시장 내 점유율을 더욱 공격적으로 확대할 방침이다. 옥스포드 메트리카가 보유한 글로벌 네트워크를 활용해 해외 완성차 업체와의 직접적인 협력 채널을 강화할 것으로 예상된다.

로리 나이트 의장은 "모바일어플라이언스가 보유한 스마트카 핵심 기술력은 글로벌 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"며 "우리의 전략적 통찰력과 글로벌 네트워크를 결합하여 모바일어플라이언스가 세계적인 기술 기업으로 도약할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 전했다.

모바일어플라이언스 관계자는 "글로벌 석학인 로리 나이트 의장과의 협력은 당사의 기술이 글로벌 표준으로 도약하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "이번 자문 파트너십을 통해 주주 가치를 극대화하고 명실상부한 글로벌 자율주행 선도 기업으로 자리매김하겠다"고 강조했다.

nylee54@newspim.com