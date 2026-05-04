삼미금속, AI 데이터센터용 중속엔진 커넥팅로드 공급 확대

글로벌 조선사 수주 성공…90억원 규모 공장 증설 중

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼미금속이 중속엔진용 커넥팅로드 공급을 확대하고 있다. 회사는 지난해 STX엔진, 한화엔진과 공급계약을 체결한 후 최근 글로벌 탑티어 조선사향 후속 수주에 성공했다고 4일 밝혔다.

삼미금속이 공급하는 제품은 'L35/44DF' 엔진용 커넥팅로드로, LNG(액화천연가스) 등 친환경 연료를 사용할 수 있는 차세대 혼소 엔진에 적용된다. 한화오션 등 국내외 조선사의 중속엔진에 이용되고 있다.

회사에 따르면 중속엔진의 활용 범위가 확대되고 있다. 기존에는 선박과 함정 위주로 사용되던 중속엔진이 최근 미국을 중심으로 글로벌 AI 데이터센터 구축이 본격화되면서 데이터센터 육상 발전기까지 적용 범위를 넓히고 있다. HD현대중공업은 미국 아페리온 에너지 그룹과 20MW급 힘센엔진 기반 발전설비 공급계약을 체결했으며, 한화엔진도 데이터센터 사업 확대를 검토 중인 것으로 알려졌다.

삼미금속 로고. [사진=삼미금속]

삼미금속은 올해 초부터 90억원 규모의 선박 엔진 제품 가공 전용 공장을 증설 중이다. 회사는 증설을 통해 확보한 생산능력을 기반으로 국내 대표 조선사향 중속엔진 제품 공급 대응력을 강화할 계획이다.

삼미금속은 1986년 선박 엔진용 커넥팅로드를 국산화한 후 글로벌 선박엔진 제조사 에버런스의 기술 검증을 통과하며 중속엔진 커넥팅로드 분야 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 회사 관계자는 "중속엔진이 조선 분야뿐 아니라 AI 데이터센터용 비상발전기로 활용되면서 관련 제품의 고객사 발주량이 지속 증가하고 있다"며 "국내 최대 중속엔진 커넥팅로드 공급 기업으로서 독보적인 기술력과 생산역량을 바탕으로 매출 성장에 나설 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com