그로쓰리서치, 디비피아와 기업분석 및 산업 정보 제공

미국 증권사와 협의…글로벌 유통 채널 확장 박차

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 독립리서치 전문기업 그로쓰리서치는 국내 최대 학술정보 플랫폼 DBpia(디비피아)와 투자 정보 및 산업 분석 콘텐츠 공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협업을 통해 그로쓰리서치는 기업 분석 리포트와 산업 동향 정보를 DBpia 이용자들에게 실시간으로 제공한다. 기존 학술 자료 중심의 정보 제공 범위를 넘어 실물 경제와 자본시장의 흐름을 분석한 전문 콘텐츠까지 제공 영역을 넓히게 된 것이다.

이번 계약은 그로쓰리서치의 고도화된 리서치 콘텐츠가 전국 대학과 연구기관, 기업체를 아우르는 대규모 지식 네트워크와 결합한다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 이를 통해 학술 정보와 산업 분석 간 접점을 넓히고, 보다 폭넓은 이용자층과의 접점을 확보할 것으로 기대된다.

디비피아 로고. [사진=디비피아]

DBpia는 500만 편 이상의 지식 콘텐츠를 기반으로 전국 4년제 대학과 공공기관, 주요 기업 등 2700여개 기관에 서비스를 제공하는 국내 대표 전문지식 플랫폼이다. 최근에는 인공지능(AI) 기반 학술 플랫폼으로 서비스 영역을 확대하고 있어, 이번 협업 역시 전문 지식 데이터와 실물 경제 분석 콘텐츠가 결합된 정보 생태계 구축 측면에서 주목된다.

그로쓰리서치는 이번 국내 플랫폼과의 협업을 계기로 해외 시장 진출도 추진하고 있다. 현재 미국 현지 주요 증권사들과 리포트 유통 및 콘텐츠 공급을 위한 논의를 진행 중인 것으로 알려졌다.

그로쓰리서치 관계자는 "DBpia와의 파트너십은 리서치 콘텐츠가 학술적 가치를 넘어 실질적인 산업 분석의 핵심 도구로 자리매김하는 계기가 될 것"이라며 "현재 논의 중인 미국 증권사 채널 진출을 포함해 국내외 유통망을 공격적으로 다각화함으로써, 그로쓰리서치만의 날카로운 분석이 시장 전반에 강력한 영향력을 발휘할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com