신한은행, 2억400만원 규모 취약계층 성장 지원 '무럭무럭 성장 프로젝트' 추진

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 초록우산어린이재단과 함께 취약계층 아동 지원 프로젝트를 4일 추진한다고 밝혔다.
- 총 2억400만원 규모로 아동보육시설과 지역아동센터에 식료품과 간편식을 제공해 건강한 성장을 돕는다.
- 고효율 냉방기 교체와 야구 유망주 장학금, 운동용품 지원도 함께 진행할 계획이다.
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노후 냉방기 교체·야구 유망주 장학금도 지원
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 초록우산어린이재단과 함께 취약계층 아동의 건강한 성장을 지원하기 위한 '무럭무럭 성장 프로젝트'를 추진한다고 4일 밝혔다.
'무럭무럭 성장 프로젝트'는 취약계층 아동의 건강한 성장을 돕기 위해 총 2억400만원 규모로 아동보육시설과 지역아동센터 아동들에게 식료품과 간편식을 제공해 건강한 성장을 도울 예정이다. 여름철을 앞두고 저효율 노후 냉방기를 고효율 제품으로 교체해 쾌적한 생활 환경 조성을 돕고, 취약계층 야구 유망주 장학금과 중·고등학교 야구부 운동용품 지원도 진행할 계획이다.
신한은행 관계자는 "아이들이 건강하게 성장하기 위해서는 일상적인 생활 기반과 함께 자신의 꿈을 키울 수 있는 기회가 균형 있게 제공돼야 한다"며 "앞으로도 미래세대 아동들이 보다 나은 환경에서 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com