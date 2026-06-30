NH농협은행, 개인형IRP 비대면 가입 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행은 7월 1일 개인형 IRP 비대면 가입 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.
- 이벤트는 7월 7일부터 31일 비대면 신규 가입 고객을 대상으로 하며 최대 2만원 NH포인트를 제공한다.
- 10만원 자동이체·100만원 입금 조건 충족 시 추첨으로 NH포인트 1만원권을 지급한다.
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추첨 500명에 NH포인트 1만원권 지급
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 7월 1일 고객들이 세액공제 혜택을 누리며 다양한 금융상품을 통해 은퇴자산을 체계적으로 준비할 수 있도록 개인형 IRP 비대면 가입 이벤트 'IRP로 연말정산 챙기GO, NH포인트로 여름휴가비 보내GO'를 실시한다고 30일 발표했다.
이번 이벤트는 7월 7일부터 31일 사이에 진행되며, 비대면 채널로 개인형 IRP에 신규 가입하는 고객을 대상으로 한다. 이벤트는 두 가지 방식으로 운영되며, 참여 요건을 충족하면 별도로 신청하지 않아도 자동으로 응모된다. 또한 이벤트 중복 참여가 가능해 최대 2만원 상당의 NH포인트를 받을 수 있다.
첫번째 이벤트는 올원뱅크, 스마트뱅킹, 인터넷뱅킹 등 비대면 채널을 통해 개인형 IRP 계좌를 신규 가입하고 10만원 이상 자동이체 등록 및 입금을 완료한 고객을 대상으로 하며, 추첨을 통해 총 500명에게 NH포인트 1만원권을 지급한다.
두번째 이벤트는 이벤트 기간 동안 비대면 채널로 개인형 IRP에 신규 가입하고 100만원 이상 입금한 고객을 대상으로 하며, 추첨을 통해 500명에게 NH포인트 1만원권을 제공한다.
제공되는 NH포인트는 NH멤버스 포인트로 지급돼 농협몰 쇼핑, NH카드 결제대금 납부 등 다양한 NH금융서비스에서 현금처럼 사용할 수 있다. 이벤트에 대한 추가 정보는 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹 및 올원뱅크 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
dedanhi@newspim.com