NH농협은행 이사회, 경기도 유관기관과 농촌 일손돕기

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행 이사회와 경기도 유관기관이 26일 화성 포도농가에서 농촌 일손돕기를 했다
- 군포도시공사·군포시체육회·군포농협 등 관계자 130여명이 포도 봉지 씌우기와 환경정비를 도왔다
- 농협은행은 농번기 인력난 해소와 지역 협력 강화 계기라며 이사회 차원 ESG 경영 실천을 약속했다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행 이사회와 경기도 유관기관이 함께 농촌 일손돕기에 나섰다.
NH농협은행은 26일 경기도 화성시 비봉면 구포리 소재 포도농가를 방문해 농촌 일손돕기를 실시했다고 밝혔다.
이번 봉사에는 NH농협은행 이사회 함유근 의장을 비롯한 이사 5명, 투자상품·경영지원부문 임직원과 함께 군포도시공사, 군포시체육회, 군포농협 등 지역 유관기관 관계자 등 130여명이 참여했다.
참가자들은 포도 봉지 씌우기 작업과 농가 주변 환경정비 등에 직접 나서 일손이 부족한 농가를 도왔다. 농협은행은 이번 활동을 통해 농번기 인력난으로 어려움을 겪는 농가에 실질적인 도움을 제공하는 한편, 지역 기관과의 협력을 강화하는 계기가 됐다고 설명했다.
함유근 NH농협은행 이사회 의장은 "농촌 현장의 어려움을 직접 체험하고 농업인과 함께할 수 있어 매우 뜻깊었다"며 "앞으로도 농협은행의 농업·농촌 지원 활동에 이사회 차원에서 적극 동참해 ESG 경영 실천에 앞장서겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com