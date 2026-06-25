NH농협은행, ESG추진위원회 열고 하반기 핵심 과제 논의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

녹색·전환금융, 사회공헌·금융교육, 지속가능성 공시 대응 하반기 과제

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 24일 서울 중구 본사에서 '2026년 제1차 ESG 추진위원회'를 개최하고 ESG 경영전략을 논의했다고 25일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 24일 서울 중구 NH농협은행 본사에서 임세빈 수석부행장(앞줄 왼쪽 네 번째)과 참석자들이 ESG 실행력 강화를 위한 ESG추진위원회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH농협은행]2026.06.25 dedanhi@newspim.com

ESG추진위원회는 농협은행의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영전략을 총괄하는 협의체로, 이번 회의에서는 상반기 주요 성과를 점검하고 하반기 핵심 과제를 논의했다. 하반기 과제에는 녹색·전환금융, 사회공헌·금융교육, 지속가능성 공시 대응 등이 포함된다.

농협은행은 올해 상반기 4MW 규모의 재생에너지 직접전력거래계약(PPA)을 추가 확보했으며, 녹색여신 관리체계와 전환금융 추진기반을 강화했다. 아울러 농촌 아동 지원 및 금융소외계층을 위한 금융교육 등 지역 사회 활동을 확대했다.

하반기에는 녹색여신 취급을 확대하고 전환금융 운영체계를 구축하는 한편, ESG 데이터 관리체계를 정비할 예정이다. 또한, '초록사다리' 사회공헌 프로그램과 청소년 금융 교육 등 농업·농촌 및 지역사회 활동을 지속적으로 강화할 방침이다.

ESG추진위원회 위원장인 임세빈 수석부행장은 "ESG는 선언과 규제 대응을 넘어 실질적인 실행성과로 평가받는 단계"라며 "녹색·전환금융을 통해 기업의 저탄소 전환을 지원하고, 농업·농촌과 지역사회가 체감할 수 있는 상생 활동을 확대하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com