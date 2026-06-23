NH농협은행, '우리농가 동행기업' 현판식...K푸드 지원

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 23일 진푸드시스템을 찾아
- '희망농업 우리농가 동행기업' 현판을 전달했다.
- 국산 농산물 활용 우수 농식품 기업을 매년 선정해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행이 국산 농산물을 원재료로 사용하는 식품기업을 찾아 '희망농업 우리농가 동행기업' 현판을 전달하며 K푸드 지원에 나섰다.
NH농협은행은 '희망농업 우리농가 동행기업'으로 선정된 경기도 포천시 진푸드시스템 본사를 방문해 현판식을 진행했다고 23일 밝혔다.
동행기업은 국산 농산물을 활용해 농가 소득 증대에 기여하는 우수 농식품 기업을 매년 10곳씩 선정하는 프로그램으로 2021년 시작 이후 현재까지 총 51개사가 선정됐다. 농협은행은 이들 기업에 금융 지원과 홍보 지원 등의 혜택을 제공하고 있다.
진푸드시스템은 2009년 설립된 육가공 전문 제조업체로 국내산 축산물을 활용해 돈가스·스테이크·양념육 등 다양한 제품을 생산하고 있다. 대형 유통망과 식자재 시장에서 품질을 인정받으며 국산 축산물 소비 확대와 농가 소득 증대에 기여해 온 점이 높은 평가를 받았다.
이영우 부행장은 "우리 농산물 소비 활성화에 앞장서는 우수 농식품기업을 지속적으로 발굴·지원해 K-푸드 경쟁력을 높이고, 지역 소멸 위기 극복에도 도움이 될 수 있도록 현장 중심 지원을 계속하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com