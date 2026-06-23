NH농협은행, 서울시 소상공인 지원 위해 서울 신보와 협력

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행과 서울신용보증재단은 22일 서울시 소상공인 지원 확대를 위한 AI 빅데이터 교류 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 소비·유통·금융 데이터를 활용해 행정구역별 소비패턴과 상권 변화를 정밀 분석하고 맞춤형 경영진단 모형을 개발할 예정이다
- 소상공인에게 창업·경영진단 서비스를 제공해 상생과 포용금융을 확대하고 지자체의 데이터 기반 행정을 지원할 방침이다
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소상공인에 창업 지원 및 맞춤형 경영진단 서비스 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 22일 서울 종로구 NH농협타워에서 서울신용보증재단과 서울시 소상공인 지원 확대를 위한 'AI 빅데이터 교류 기반 소상공인 지원 활성화 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.
이번 협약은 다양한 카드 소비, 은행 여·수신, 농협하나로마트 유통 소비 데이터를 보유한 농협은행과 데이터 기반 상권분석 사업을 진행해 온 서울신용보증재단이 협력해 경기 침체로 어려움을 겪는 서울시 소상공인에 대한 맞춤형 지원 체계를 강화하기 위해 마련됐다.
농협은행은 최근 '고객의 마음을 실현하는 Agentic AI BANK'라는 미래 금융 비전을 선포하고, AI 빅데이터 활용을 본격적으로 추진하고 있다. 소비·유통·금융 전반에 걸친 빅데이터를 활용해 데이터 유통 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있으며, 다양한 공공기관과 협력해 AI 금융 빅데이터 기반 정책 수립을 지원하고 있다.
양 기관은 이번 협약을 통해 공동 연구를 진행하고 서울시 행정구역별 소비 패턴 및 상권 변화에 대한 정밀 분석을 계획하고 있다. 또한, 분석 결과를 바탕으로 소상공인 맞춤형 경영진단 모형을 개발해 지역별 상권을 입체적으로 진단하고, 지방자치단체의 데이터 기반 행정 활성화를 지원할 예정이다.
소상공인들에게는 창업 지원 및 맞춤형 경영진단 서비스를 제공해 상생과 포용금융의 가치를 확대하고, 금융기관의 사회적 책임 경영에도 기여할 방침이다.
NH농협은행 강태영 은행장은 "이번 협약을 통해 많은 어려움을 겪고 있는 소상공인들이 더욱 정교한 상권 빅데이터를 활용할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 금융 데이터의 가치를 사회와 공유하고, 데이터 기반의 실질적인 지원 방안을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com