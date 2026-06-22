NH농협은행, 25일 이사회서 소비자보호위 신설·CCO 전문성 보장

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 22일 소비자보호 거버넌스 강화를 발표했다.
- 이사회 내 소비자보호위원회를 신설해 소비자보호 안건을 심도 있게 심의·의결한다.
- CCO 임면을 이사회 의결사항으로 하고 해임 요건을 이사 3분의 2 이상 찬성으로 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 소비자 권익 보호와 신뢰를 강화하기 위해 소비자보호 거버넌스를 대폭 강화하기로 했다고 22일 발표했다.
이번 개편의 중점은 이사회 중심으로 소비자보호 관련 결정과 감독 기능을 강화하고, 금융소비자보호 담당 임원(CCO)의 독립성과 전문성을 제도적으로 보장하는 것이다. 농협은행은 25일 이사회에서 관련 안건을 심의하고 의결해 이사회 중심의 소비자보호 체계를 본격적으로 운영할 예정이다.
농협은행은 이번 이사회 결정을 통해 소위원회 형태의 '소비자보호위원회'를 신설하기로 했다. 소비자 관련 주요 안건은 최고 의사결정기구인 이사회 내 전담 위원회에서 보다 심도 높고 전문적으로 다룰 계획이다.
소비자보호위원회는 은행의 소비자보호 정책 방향을 설정하고, 소비자보호 관련 주요 현안을 독립적으로 심의하며 의결하는 역할을 수행하게 된다. 은행의 경영 전반에서 소비자 권익 보호를 최우선의 가치로 정착할 방침이다.
더불어, CCO의 임면 절차도 강화된다. 농협은행은 CCO의 선임과 해임을 이사회 의결사항으로 명문화해 경영진으로부터의 독립성을 더욱 확보할 예정이다.
특히, CCO의 해임 요건을 '이사 총수의 3분의 2 이상 찬성'으로 규정하여, 단기적인 영업 성과나 경영환경 변화에 영향을 받지 않고 소비자보호 정책을 일관성 있게 추진할 수 있는 제도적 기반을 마련할 계획이다.
강태영 은행장은 "이번 거버넌스 개편은 단순한 제도 정비를 넘어, 소비자보호를 은행 경영의 최우선 가치로 삼겠다는 강한 의지의 표명"이라고 강조하며, "앞으로도 고객 중심의 경영을 철저히 실현해 고객에게 가장 신뢰받는 은행으로 거듭나겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com