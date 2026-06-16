강태영 NH농협은행장, 런던금융특구와 협력 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수전 랭글리 런던금융특구 시장 만나 협력방안 논의

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 지난 15일 서울 본사에서 수전 랭글리 런던금융특구 시장, 콜린 크룩스 주한영국대사와 만나 영국 금융시장 협력 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

NH농협은행 강태영 은행장(왼쪽)이 지난 15일 서울 중구 본사에서 수전 랭글리 런던금융특구 시장(가운데) 및 콜린 크룩스 주한영국대사(오른쪽)와 면담 이후 기념촬영을 가졌다. [사진= NH농협은행]

양 기관은 금융시장 동향, 한·영 금융기관 간 협력, 공동투자, 디지털자산 및 토큰화, AI 도입 등을 주요 의제로 다뤘다. 지난해 7월 개점한 런던지점의 사업성과와 활성화 전략도 함께 논의했다.

NH농협은행과 런던금융특구는 런던지점을 기반으로 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역 금융 네트워크를 강화하기로 했다. 영국의 인프라 및 대체투자 시장과 연계한 투자 기회 발굴도 추진한다.

강태영 은행장은 "런던과의 협력은 글로벌 사업 경쟁력 강화에 중요한 의미가 있다"며 "런던지점을 중심으로 유럽시장 공략을 확대하고 글로벌 금융 네트워크를 강화해 나가겠다"고 말했다.

NH농협은행은 런던, 뉴욕, 시드니, 홍콩, 베이징, 하노이, 노이다에 지점을 운영 중이며, 캄보디아와 미얀마에 법인을 두고 있다.

romeok@newspim.com