NH농협은행, 기업뱅킹 체험 서비스 오픈

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 15일 기업인터넷뱅킹 이용 편의성을 높이기 위해 '체험PLAY' 서비스를 출시했다.
로그인 없이 실제 기업인터넷뱅킹 화면과 동일한 환경에서 주요 업무를 영상으로 체험할 수 있는 서비스다. 법인 계좌 개설, 전자금융 신규 법인서류 발급·보관·제출, 증명서 조회 및 발급, 대량이체, 외화송금, 인증센터 등 고객 문의가 많은 항목을 중심으로 구성했다.
romeok@newspim.com
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 15일 기업인터넷뱅킹 이용 편의성을 높이기 위해 '체험PLAY' 서비스를 출시했다.
로그인 없이 실제 기업인터넷뱅킹 화면과 동일한 환경에서 주요 업무를 영상으로 체험할 수 있는 서비스다. 법인 계좌 개설, 전자금융 신규 법인서류 발급·보관·제출, 증명서 조회 및 발급, 대량이체, 외화송금, 인증센터 등 고객 문의가 많은 항목을 중심으로 구성했다.
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