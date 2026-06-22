KAI, NH농협은행과 3년간 1조원 금융지원 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- KAI가 22일 NH농협은행과 K-방산·항공우주 금융협력 업무협약을 체결했다
- KAI는 향후 3년간 1조원 규모 금융지원 체계를 구축해 방산·항공우주 성장 동력을 확보한다
- 이번 협약으로 생산시설 투자·수출 확대 등 미래사업 추진에 필요한 자금을 유연하게 지원받게 됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KAI(한국항공우주산업)는 NH농협은행과 K-방산 및 항공우주산업 경쟁력 강화를 위한 금융협력 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
KAI는 이번 협약을 바탕으로 방산 및 항공우주산업 분야의 성장 동력 확보를 위해 향후 3년간 총 1조원 규모의 금융지원 체계를 구축한다.
이번 업무협약은 국내외 시설투자를 통한 생산 역량 확대, 신사업 투자와 수출 확대 등 미래 사업 추진 기반 확보를 위한 선제적 금융 협력 차원에서 마련됐다.
특히, 사업 추진 및 투자 계획에 따라 필요한 규모의 자금을 적기에 활용할 수 있는 유연한 금융지원 체계를 바탕으로 KAI의 생산 역량 확대와 미래 성장 사업 추진에 힘을 보탤 것으로 보인다.
KAI 김종출 사장은 "본 협약을 통해 K-방산과 항공우주산업 지속 성장을 뒷받침할 금융 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 사업 협력을 통해 안정적인 사업 추진 기반을 확보하고 글로벌 시장 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"라고 말했다.
tack@newspim.com