KAI, 국방산업발전대전 참가...미래 항공 솔루션 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KAI(한국항공우주산업)는 오는 11일까지 대전컨벤션센터에서 열리는 '2026 대한민국 국방산업발전대전'에 참가해 미래 전장을 선도할 첨단 유·무인 복합체계(MUM-T)와 AI·디지털(DX) 기반 국방 솔루션을 선보인다고 9일 밝혔다.

KAI는 이번 전시회에서 AI 기반 차세대 공중전투체계(NACS), 회전익 무인자율전투체계(ROMACS), 지원장비체계 등을 선보이며 미래항공 시장에서의 기술적 리더십을 공고히 할 계획이다.

2026 대한민국 국방산업발전대전 KAI 현장 부스 [사진=KAI]

특히 KF-21에 KAI가 자체 개발 중인 전투기 협업 다목적 무인기인 MUCCA와 SUCA를 연동한 NACS와 소형무장헬기(LAH)에 MUM-T 개념을 적용한 전시 모형을 공개한다.

이를 통해 미래 공중전의 핵심인 MUM-T의 구체적인 운용 개념을 시각화하고, 고성능 센서 네트워크와 AI 기반의 자율 임무 수행 능력을 결합한 차세대 공중전 패러다임을 제시한다.

KAI 김종출 사장은 "이번 국방산업발전대전은 KAI가 나아갈 미래 전장의 청사진을 고스란히 담아낸 자리"라며 "차세대 무인 전력과 AI 기반 하드웨어·소프트웨어 융합 기술력을 바탕으로 디지털 IPS 체계를 더욱 고도화하여 대한민국 안보와 국익 창출에 앞장서겠다"라고 밝혔다.

tack@newspim.com