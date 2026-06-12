KAI, 伊 기업과 차세대 동력전달 시스템 공동연구...파트너십 강화

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국항공우주산업㈜(이하 KAI)은 이탈리아의 GE Avio사와 회전익 핵심기술인 동력전달시스템 공동연구를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 전략적 파트너십을 강화한다고 12일 밝혔다.

GE Avio는 회전익 동력전달시스템 분야의 세계적인 기술력을 보유하고 있는 기업으로, 수리온 동력전달장치(MGB: Main Gear Box) 국산화 개발 등 다양한 분야에서 KAI와 협력을 이어오고 있다.

KAI 김종출 사장(왼쪽)과 AVIO Vito Alfarano 운영 총괄관리자 [사진=KAI]

두 회사는 이번 협약을 통해 글로벌 항공부품시장 진출을 위한 공동 연구와 마케팅을 추진할 계획이다. 두 회사의 검증된 기술력과 글로벌 네트워크를 결합해 해외 신규 고객을 공동 발굴하고, 국제 인증 기반의 부품 공급망에 함께 진입함으로써 시장 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.

KAI 김종출 사장은 "이번 협약은 대한민국 회전익 분야의 핵심기술 경쟁력을 강화하고, 글로벌 협력 네트워크를 확대하는 계기가 될 것"이라고 말하며, "축적된 기술을 바탕으로 국내 항공산업의 성장과 세계 항공부품 시장 진출 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.

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