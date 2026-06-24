NH농협은행, 사회적 배려 대상자 소유 3년 경과 특수채권 최대 90% 감면

2006억원 규모 채무 부담, 2만6000명 혜택

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 금융취약계층의 경제적 재기를 지원하고 포용금융을 확대하기 위해 '사회적 배려 대상자 등 개인채무자에 대한 특별지원 프로그램'을 24일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 금융취약계층의 경제적 재기를 지원하고 포용금융을 확대하기 위해 '사회적 배려 대상자 등 개인채무자에 대한 특별지원 프로그램'을 24일 발표했다. [사진=NH농협은행] 2026.06.24 dedanhi@newspim.com

이 프로그램은 기초생활수급자, 장애인, 고령자 등 사회적 배려 대상자가 소유한 3년 경과 특수채권을 대상으로 원금의 최대 90%를 감면하고, 미수이자는 전액 면제하는 내용이다. 특수채권 관련 특별감면 프로그램은 오는 7월부터 1년간 운영될 계획이다.

이를 통해 2006억 원 규모의 채무 부담 경감 효과가 있을 것으로 예상되며, 약 2만6000명의 차주가 혜택을 받을 것으로 보인다. 금융취약계층이 더 나은 경제적 환경으로 복귀할 수 있는 기회가 마련될 전망이다.

또한, NH농협은행은 소멸시효 도래 채권 선제적 소각에도 나선다. 올해 상반기 개인 및 개인사업자 등의 시효완성 채권 1370억 원 규모를 소각했으며, 연내 시효 만료 예정인 연체채권 1500억 원에 대해 '원칙적 시효 완성' 기조에 따라 적극적으로 정리할 계획이다. 이와 함께 장기간 누적된 미수이자채권 78억 원 규모의 소각도 추진할 예정이다.

이번 프로그램은 단순한 채권 정리를 넘어서, 장기간 채무로 어려움을 겪고 있는 금융취약계층에게 새로운 출발의 기회를 제공하기 위한 범농협 차원의 포용금융 실천책으로 마련됐다. 앞서 농협중앙회는 8876억 원 규모의 장기연체채권 소각 및 감면 방침을 발표한 바 있다.

강태영 은행장은 "장기 채무로 어려움을 겪고 있는 금융취약계층이 다시 경제활동의 주체로 설 수 있도록 실질적인 지원을 확대할 것"이라며 "앞으로도 포용금융을 실천해 사회적 책임을 다하고 고객과 동반 성장하는 농협은행의 역할을 강화할 것"이라고 말했다.

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