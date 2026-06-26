우리은행, 기보·농협은행과 온실가스 감축 기여도 높은 중소기업 지원

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 25일 기술보증기금·농협은행과 녹색정책금융 협약보증 업무협약을 체결했다
- 기보는 탄소·온실가스 감축·K-택소노미 평가 후 중소·중견기업에 신용보증서를 발급한다
- 우리은행은 온실가스 감축 효과 큰 기업에 이자·우대금리·보증료 지원을 통해 금융비용을 줄인다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 지난 25일 기술보증기금과 농협은행과 함께 온실가스 감축에 기여도가 높은 중소·중견기업을 발굴하고 저탄소 전환을 지원하기 위해 '녹색정책금융 이차보전지원 협약보증 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.
이번 협약에 따라 기보는 탄소가치평가, 온실가스 감축 평가, 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 적합성 평가 및 보증심사 결과에 따라 신용보증서를 발급할 예정이다.
앞으로 우리은행은 협약에 근거해 온실가스 감축사업을 수행하는 중소·중견기업 중 일정 수준 이상의 온실가스 감축 효과와 K-택소노미 적합성이 확인된 기업을 지원할 계획이다. 해당 기업은 규모와 온실가스 감축률에 따라 이자 지원과 우대금리 혜택을 다르게 받을 수 있다. 또한, 협약보증서를 통한 보증료 지원 혜택을 제공받아 금융비용 부담이 줄어들 것으로 예상된다.
배연수 기업그룹장은 "이번 협약이 글로벌 환경규제 강화와 ESG 경영 확산 속에서 녹색전환을 추진하는 중소·중견기업의 금융 접근성을 높이는 계기가 되기를 기대한다"며 "우리은행은 앞으로도 녹색금융 활성화와 기업의 친환경 투자 촉진을 위한 금융지원을 지속 확대하기로 했다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com