우리은행, 자산가 대상 'AI 시대의 삶의 변화' 세미나 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피 1만 시대 전략 및 로봇·AI 트렌드 공유

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 프라이빗뱅킹(PB) 자산가 고객을 대상으로 금융시장 전망과 인공지능 트렌드를 한 번에 짚는 자산관리 세미나를 열었다. 변동성 확대 국면에서 투자전략과 미래 기술 변화에 대한 인사이트를 동시에 제공해 맞춤형 자산관리 서비스를 강화하겠다는 취지다.

우리은행은 지난 17일 서울 신라호텔에서 '2026년 상반기 우리W세미나'를 개최했다고 18일 밝혔다. 이번 세미나에는 우리은행 PB 고객인 자산가 약 40명이 참석했다.

우리은행이 17일 서울 신라호텔에서 개최한 '2026년 상반기 우리W세미나'에서 한재권 한양대학교 로봇공학과 교수가 '피지컬 AI 시대, 삶의 변화'를 주제로 강연하고 있다. [사진=우리은행]

금융시장 전망, 투자전략, 주요 경제·산업 트렌드를 종합적으로 다루는 자산관리 세미나로, 이번 행사는 '피지컬 AI 시대, 삶의 변화와 대응전략'을 큰 주제로 진행됐다.

1부에서는 박석현 우리은행 대표 애널리스트가 '코스피 1만 시대 투자전략'을 주제로 강연했다. 박 애널리스트는 국내외 금융시장 흐름과 하반기 주요 변수를 진단하고, 변동성이 커진 환경에서의 글로벌 자산배분 전략과 국내 주식시장 투자 포인트를 제시했다.

2부에서는 한재권 한양대학교 로봇공학과 교수가 '피지컬 AI 시대, 삶의 변화'를 주제로 특별강연을 진행했다.

한 교수는 인공지능과 로봇기술의 결합이 산업과 일상에 미칠 영향을 설명하고, 이러한 기술 변화가 향후 자산관리와 고객들의 삶의 방식에 어떤 변화를 가져올지에 대해 참가자들과 인사이트를 공유했다.

우리은행의 프라이빗뱅킹 브랜드 '투체어스(TWO CHAIRS)'는 '고객과 마주 앉아 진심을 나눈다'는 철학을 바탕으로 자산가 고객에게 종합자산관리 서비스를 제공하고 있다.

고객의 생애주기, 소득 흐름, 가족 구성, 세무, 부동산 등 다양한 요소를 종합적으로 반영한 맞춤형 자산관리 솔루션을 지속 확대할 계획이다.

peterbreak22@newspim.com