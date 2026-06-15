우리은행, 금융사기 예방 역량 강화 위해 전재홍 전 경정 영입

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 15일 경찰 출신 금융범죄 수사 전문가 전재홍 전 경정을 영입했다.
- 우리은행은 통합 대응 체계 구축과 사전 차단 시스템 고도화를 추진한다.
- 우리은행은 유관기관 협력·FDS 고도화·교육 강화로 금융사기 예방 역량을 높일 예정이다.
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범죄 조직 행동 패턴 분석, 사전 차단 시스템 고도화 목적
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 금융사기 예방 역량 강화를 위해 경찰 출신 금융범죄 수사 전문가를 영입했다고 15일 밝혔다.
이번 영입은 AI와 디지털 기술을 악용해 더욱 정교화되는 금융사기에 선제적으로 대응하고자 하는 차원에서 이루어졌다. 우리은행은 새로운 전문가를 통해 이상거래 탐지 체계(FDS)를 넘어 예방, 탐지 및 차단, 사후 대응 등을 아우르는 통합 대응 체계 구축을 계획하고 있다.
새롭게 합류한 전재홍 전 경정은 서울경찰청 동작경찰서 경무과장 출신으로, 경찰청 인터넷 국제공조과에서 7년 이상 근무하며 사이버 금융범죄 수사와 관련된 업무를 담당해 온 전문가다.
특히 보이스피싱 및 불법 투자리딩방 수사 등 주요 사건을 이끌어 온 경험을 바탕으로, 민관 협력 체계를 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.
우리은행은 전 경정을 통해 범죄 조직의 행동 패턴을 분석하고, 사전 차단 시스템을 고도화할 계획이다.
우리은행 금융소비자보호그룹 오지영 상무는 "이번 경찰 출신 전문인력 영입을 통해 금융사기 예방 체계를 강화하고, 소비자 자산 보호를 위한 노력을 다하겠다"고 말했다.
이와 함께 우리은행은 유관기관과의 협력 채널을 확대하고 최신 범죄 트렌드를 FDS 운영 정책에 반영하여 탐지 정확도를 높일 예정이다. 또한 직원 대상 교육과 고객 대상 예방 콘텐츠 강화에 나설 계획이다.
dedanhi@newspim.com