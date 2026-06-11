우리은행, AI로 부채 진단 맞춤형 금융 서비스 출시

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행이 11일 생성형 AI를 활용한 'AI포용채무진단' 서비스를 출시했다. 고객의 신용대출 금리, 신용점수, 소득 대비 상환 부담 등을 종합 분석해 부채 상태를 진단하고 맞춤형 금융 솔루션을 제공하는 서비스다.
분석 결과는 '씨앗-성장-나무' 단계로 부채 건전성을 시각화해 고객이 자신의 상황을 직관적으로 파악할 수 있다. AI는 연령대와 재무 상황을 반영해 부채 취약 요인을 분석하고 개인별 진단 리포트를 제공한다.
고금리 대출 이용 고객에게는 정부지원 서민금융 상품, 대환대출, 금리인하요구권 등 이자 부담 완화 제도를 안내한다. 청년층에게는 주거 관련 금융 정보를, 장년층에게는 부채 관리와 자산 형성 정보를, 시니어 고객에게는 금융사기 예방과 통합 자산관리 지원 등 생활 밀착형 정보를 제공한다.
차재범 우리은행 ESG상생금융부 부부장은 "고객이 부채 상태를 정확히 이해하고 금융 부담을 스스로 관리할 수 있도록 마련했다"고 말했다.
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